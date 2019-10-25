От рогатки до паровоза: столяр-железнодорожник раскрыл секрет профессии

Западно-Сибирская железная дорога богата талантами - профессионалов, которые требуются для непрерывной отправки поездов и многотонных составов, огромное количество. Кроме привычных специалистов - машинисты, обходчики путей, дежурные по станции, диспетчеры, дороге нужны столяры. Чем занят человек, работающий с деревом, на железной дороге и какие удивительные мастера встречаются среди них, читайте в нашем материале.

Стаж - 25 лет

Юрий Александрович Юрин стучит молотком по уже практически готовому макету паровоза Adler, остались последние штрихи. Это первый локомотив, который был успешно использован для железнодорожных перевозок пассажиров и грузов в Германии. Столяр сделал его без чертежей - по рисункам и фотографиям из интернета. Идеально подогнанные детали, полное соответствие внешнего облика, даже колеса - и те крутятся. Кажется, еще секунда - и мы услышим протяжный гудок… Этого мастера можно назвать ювелиром - из древесины он может сделать любые мелкие детали, смастерить шахматы, вырезать вазу, повторив красоту природы. Но на железной дороге основная задача столяра-плотника - обслуживание станций.

Паровоз сделан без чертежей, на глазок.

- Зачем на железной дороге столяр? На нашем участке восемь станций, мы следим за гражданскими сооружениями: где-то плинтус нужно поменять, где-то - рамы, где-то - кровлю починить. Да и в общих задачах участие принимаем. Если надо, к примеру, кабель проложить, то и нам работа найдется, в нашей сфере ведь все связано, - объясняет Юрин.

У Юрия Александровича 6-й разряд, самый высокий. На железной дороге он работает 25 лет - естественно, все руководители и коллеги знают эти золотые руки, вот и обращаются к мастеру с самыми интересными задачами. Паровоз - это лишь одна красивая и сложная вещь из большого списка.

- Делал пушки резные с вензелями, - приводит пример Юрий Александрович. - Бывает, приснится что-то красивое, проснешься - руки чешутся воплотить.

Декоративная пушка.

«Родился на железной дороге»

Юрий Юрин родом из Южного Казахстана, станция Мерке. Окончил школу, пришла пора поступать в училище, выбор пал на железнодорожное. Мама советовала: «Иди на помощника машиниста». Однако парень втихаря сдал документы на специальность «столяр-мебельщик». После учебы уехал в Новосибирск, профессию не предал.

- В 1990-х годах пришел на дорогу. Времена были сложные, а здесь - всегда стабильность. Я и родился на железной дороге - все детство слушал, как стучат колеса, поезда гудят. Дорогу люблю, она кормит и одевает меня и всю мою семью, дает интересную работу. Все у нас хорошо: коллектив, мастера, начальники тоже мудрые. Молодежь иногда обижается - гоняю, но без этого не воспитаешь, - рассуждает Юрий Юрин.

Изделия который Юрий Юрин сделал для дома.

Вопрос: «Не скучно ли вам каждый день заниматься одним и тем же?» - столяр не понимает.

- У меня нет одного и того же каждый день, - говорит Юрий Александрович. - Я всякий раз разное делаю. Даже одно и то же изделие по-своему получается.

Семья художников

Юрий Александрович любит семью. Когда говорит о домашних - взгляд сразу ласковым становится. Супруга - художник, тоже идейки подбрасывает для деревянного творчества. Две дочери - творчески одаренные. Внуков у столяра - четверо, самому младшему и месяца еще нет.

- Я мальчишек научу своему делу - со мной вместе в мастерской ночевать будут, - ухмыляется собеседник. - Внуки - это же продолжение нашей жизни, наше счастье.

Изделия который Юрий Юрин сделал для дома.

Свое детство столяр тоже любит вспоминать, уже тогда у мальчишки появились наклонности к плотничеству:

- Все игрушки делал себе сам. Мой отец плотничал, так если кубики какие оставались, я их в дело пускал. И трактора, и машинки, и кораблики - все мастерил. Рогатки и пистолеты - святое дело. Друзья говорили, что в мире нет рогаток лучше моих. С утра сделаю - к обеду новую надо начинать, потому что обязательно или родители, или старшие «товарищи» заберут.

Любовь к дереву Юрий Александрович пронес через всю жизнь. Для дома мастерит удивительные вещи - такие вазы резные, что даже подарить кому-то жалко. Фантазия имеется, руки дела не боятся, уверяет: хоть ракету деревянную сделает, если закажут. Чувствуется - любит человек свое дело, вникает в самую его суть:

- Вот кедр и сосна… Отделка в основном вся из кедра. Он мягкий, теплый, хороший, из него и колеса можно сделать. Сосна же хрупкая, ломкая, часто скалывается, с ней уже так не поиграешь. Запахи у них тоже разные: кедр - сладкий, сосна - горькая.

Изделия который Юрий Юрин сделал для дома.

Знаний о таких тонкостях у мастера великое множество. Но главный секрет того, как стать хорошим плотником, несложный:

- Надо просто любить свою профессию, вот и все. Это в любом деле так. И на работе надо заниматься только своим делом, а не так - куда сказали, туда и пошел. Работаешь столяром - будь столяром. Если электрик - будь электриком. На работе исполняй то, чему учился, только так овладеешь мастерством.