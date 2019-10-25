2019-10-25T05:15:56+03:00
Общество

Андрей Панферов: «Нужно действовать решительно и без всяких но»

Областные парламентарии заканчивают работать над поправками в законопроект о «наливайках»
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Андрей Панферов: деятельность питейных заведений необходимо урегулировать.Андрей Панферов: деятельность питейных заведений необходимо урегулировать.
Изменить размер текста:

Деятельность магазинов, где под видом кафе круглосуточно продают пиво, ограничат. Госдума в первом чтении приняла поправки к закону о розничной торговле алкоголем. Если закон одобрят и во втором чтении, региональные власти сами будут решать, какие санкции вводить против подобных заведений: от приостановки деятельности до полной ликвидации. Авторы законопроекта - парламентарии от «Единой России» - отмечают: законопроект появился после многочисленных жалоб к депутатам по всей стране. И казалось бы, все в этой истории очевидно, ведь алкоголь вреден для здоровья, но у законопроекта есть противники: сами предприниматели и те, кто уверен, что бюджет недополучит налоги. Однако сторонники законопроекта сразу делают оговорку: речь идет не о закрытии питейных заведений, а о том, что их деятельность необходимо урегулировать. Сейчас законопроект перед вторым чтением отправили на доработку в регионы.

В Новосибирске за принятие поправок в закон активно выступают депутаты фракции «Единая Россия» Законодательного собрания. Мы пообщались с секретарем НРО партии «Единая Россия», первым заместителем председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андреем Панферовым. Парламентарий четко обозначил свою позицию: в этой истории необходимо ясно понимать цель и действовать решительно, без всяких но и однако.

- Андрей Борисович, для чего нужен новый закон?

- Круглосуточная торговля алкоголем под окнами жителей многоквартирных домов сама по себе является источником повышенной опасности и напряженности, и это действительно проблема для людей, которые хотят жить в тишине и, главное, в безопасности. Могу привести пример. Напротив ЦУМа есть круглосуточная пивная точка. Зимой там еще более-менее, а летом - ужас. Столпотворение из алкашей разного калибра. Помимо того, что под окнами постоянно ор и драки, так еще посетители данного заведения и по нужде ходят во двор, где дети играют, или, того хуже, в подъезд. Я отлично понимаю местных жителей, ведь все хотят жить в комфорте, никто не хочет быть избитым. Вторая проблема в том, что молодежь повально спивается. Причем не только мальчишки, но и девушки. А подобных пивнушек в нашем городе очень много - торговать пивом выгодно. И в этой ситуации нужно действовать решительно: если сомневаться и ссылаться на нюансы, ничего не получится, проблему не решим. Кто-то пытается ставить на разные чаши весов здоровье нации и налоги. По-моему, это несопоставимо.

- Сейчас законопроект на стадии доработки в регионах. Какие поправки внесут новосибирцы?

- По инициативе фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Новосибирской области проведено несколько заседаний рабочей группы в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства. Вместе мы работаем над поправками в областные законы, что позволит регулировать ситуацию с продажей пива. Нам нужен четкий алгоритм. Для начала необходимо ограничить реализацию пива и жестко это контролировать. Пиво можно будет купить только до 22.00, не позже. Точки, которые работают под видом кафе, а по факту нарушают правила, наказывать жесткими штрафами. Закон нужно хорошо проработать, чтобы исключить новые лазейки. Кроме того, среди нас не должно быть депутатов, которые будут лоббировать свои интересы. Иначе мы так и будем десятилетиями рассуждать и давать интервью, а люди попросту разуверятся в возможностях власти. Дело уже дошло до демонстраций: люди открыто протестуют, и мы должны на это реагировать, а не закрывать глаза.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Пусть идет в другую школу!»: третьекласснику, чей отец - педофил, объявили бойкот родители других детей
Конфликт, который разгорелся в одной из тогучинских школ, не могут потушить ни психологи, ни чиновники. Журналисты КП-Новосибирск выслушали враждующих между собой взрослых
Новости 24
В Новосибирске живут 28159 толстяков
Может быть в другом городе: в Новосибирске ищут пропавшего мужчину со шрамом на левой руке
«Это так вдохновляюще-вкусно!»: сибирячка показала чувственный танец под песню Елены Темниковой
В Новосибирске таинственно пропало панно знаменитого художника
В Новосибирске прекращены поиски подростка, который пропал по пути в колледж
«Может, он педали перепутал?»: у иномарки отвалилось колесо после аварии в Новосибирске
В Новосибирске завершились поиски пропавшего 17-летнего подростка с татуировками
МЧС предупреждает: на Новосибирск надвигается штормовой ветер
В Новосибирске осудили мужчину, избившего охранника в караоке-баре «Ухо и Медведь»
Троллейбусы никуда не едут: «КамАЗ» с поднятым кузовом оборвал провода в Новосибирске
Гостиницу, из окна которой выпал ребенок, оштрафовали на 30 000 рублей
В сети появилось видео страшного ДТП, в котором пострадала 8-летняя девочка
Сибирячка подожгла знакомого, который спаивал ее мужа