Тыква на Хэллоуин: как сделать страшного Джека своими руками

Тыква на Хэллоуин - это не только вкусная каша и питательные семечки, но и стильный аксессуар. В Новосибирске его можно купить в магазине рублей за 200. Однако будьте готовы поработать над будущим символом праздника - страшным Джеком. Видели тыквы с гримасами, которые тут и там появляются к Хэллоуину? Знакомьтесь: плод со зловещей улыбкой и есть Джек-фонарь. Итак, айда в лавку овощей и фруктов - будем искать символ Дня всех святых.

Малышка, мы снесем тебе крышку!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ваш покорный слуга чуть не потерпел фиаско. Морковка - есть, персики - есть, кишмиш - есть. С тыквами близ моего дома напряженка. Но все-таки я нашел. Правда, ассортимент был скромным, и тыква мне досталась совсем малютка. Зато и потратил я на нее всего 60 рублей.

Начинать препарировать надо с макушки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чем меньше «голова Джека», тем тоньше искусство. Но мы с вами справимся, верно? Кстати, вы знаете, откуда пошла эта традиция - вырезать зловещие тыквы?

Был такой парень - Джек, любитель выпивки и прочих пороков. Плохие манеры, впрочем, не помешали парню совершить большое дело - поймать в ловушку самого дьявола. Тот - пройдоха - выторговал себе свободу. Взамен пообещал не забирать душу пленителя в ад (в смысле, потом, после смерти).

Набрасываем маркером будущие черты «лица» нашей тыквы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пацан сказал - пацан сделал. Джек умер, в преисподнюю его не потащили. Однако - уж не обессудь, мил друг! - в раю тоже места не нашлось. Осталась душа неприкаянной - без прописки. Давний знакомый - дьявол - лишь подкинул ей уголек, чтобы в потемках не блудить. Призрак Джека спрятал его в тыкву, чтобы огонь не угас от ветра и дождя.

Так и скитается несчастная душа со своим светилом. Вот это светило мы с вами и делаем. Хотите нестандартную рожицу? Тогда ловите лайфхак: в Сети можно найти уйму трафаретов со всевозможными гримасами, в том числе добрыми.

Будто на уроке ИЗО...Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если ваша фамилия - Попоруков, распечатывайте трафарет, клейте к тыкве и вырезайте рожицу по лекалу. Ну, или сначала просто нарисуйте, прежде чем брать в руки нож. Да не забудьте сперва прочистить вашему другу «мозги». Отрежьте верхушку тыквы, изымите семечки. Можно и промыть внутренности.

Теперь пора почувствовать себя визажистом: рисуем глаза, нос, оскал. Как говорится, точка, точка, запятая…

Без ножа не обойтись. Желательно, чтобы он был острый.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сестра, скальпель! У нас вместо него - кухонный нож. Лучше - с острым концом. Делаем нашему Джеку томные глаза, изящный носик, пухлые губы… Шучу я. Как получится - так получится, нам ведь не на конкурс красоты ехать.

Внутрь можно поставить свечку или мобильник с зажженным фонариком.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Готово? Отлично! Если хотите 4D-эффект, можно укомплектовать башку чем-нибудь ароматным. Например, апельсиновой коркой. Ну и, конечно, отправляйте внутрь свечку, чтобы зажечь взор нашего красавчика. А от тепла начнет благоухать и корочка.

Мы к Хэллоуину готовы. А вы?Фото: Алена МАРТЫНОВА

Альтернативный вариант - фонарик. Хоть даже в смартфоне. Правда, в нашем случае он не поместился в «черепную коробку». Итак, Джек готов с празднику. С наступающим тебя, дружище!