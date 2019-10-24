2019-10-24T17:22:18+03:00
Происшествия

«Теперь мы в гипсе на месяц»: двухлетняя девочка покалечилась во время выступления бродячего цирка

Ребенок неудачно наклонился и упал в пролет между сиденьями, как итог - перелом руки. Родители девочки обратились в полицию
Анна ПАШАГИНА
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София хотела насладиться представлением, а не уезжать в травмпункт. Фото: личный архив героя.София хотела насладиться представлением, а не уезжать в травмпункт. Фото: личный архив героя.
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ЧП произошло в Новосибирске - в цирке-шапито «Золотой дракон». Во время представления маленькая девочка провалилась под сиденья. В результате вместо шоу ее ждала поездка в травмпункт и гипс на месяц. Мама девочки рассказала КП-Новосибирск, как это произошло.

Девочка провела ночь вместе с мамой в больнице. Фото: личный архив героя.

Девочка провела ночь вместе с мамой в больнице. Фото: личный архив героя.

«ОНА РЕЗКО УШЛА ВНИЗ»

Екатерина вместе с дочкой Софией взяли билеты в цирк. Места хорошие - в центральном секторе, на шестом ряду.

- Дочь сказала, что устала сидеть и решила немного постоять. Встала ведь прямо у моих ног, - рассказала КП-Новосибирск Екатерина Пензина, мама девочки. - А под сиденьями там большие дыры.

Видимо, у Софии что-то упало под сиденье, и она решила нагнуться, чтобы посмотреть. В итоге не удержалась и сама ушла вниз, упала прямо на асфальт. Екатерина пыталась самостоятельно вытащить ребенка, но безуспешно. Помог мужчина, который сидел впереди.

- Я спросила, где болит, дочка показала на руку. Я зафиксировала ее одеждой, и мы тут же поехали в травмпункт. Софию осмотрели, сделали рентген. Диагноз: «закрытый перелом лучевой кости». Теперь - гипс на месяц, - сокрушается мама.

Екатерине пришлось остаться с Софией на ночь в больнице. На следующий день их выписали.

Ответ из цирка на вопрос о том, почему они не хотят встречаться. Фото: личный архив героя.

Ответ из цирка на вопрос о том, почему они не хотят встречаться. Фото: личный архив героя.

«МЫ ЖЕ ЗА НИМ НЕ ПОЕДЕМ»

На следующий день муж Екатерины пошел разбираться с шапито. В ответ, говорит, слышал одни отговорки: то начальство уехало, то работники цирка обещали сами навестить семью…

- Тогда муж написал заявление в полицию. Но ему намекнули, что цирк не местный, поэтому заниматься им вряд ли кто-то будет, - говорит Екатерина. - Документы приняли, конечно, но еще добавили, что цирк 27 октября отправится гастролировать дальше, и никто за ним в другой город не поедет. В общем, дело гиблое...

Екатерина написала и в другие инстанции - прокуратуру, Роспотребнадзор. Сроки рассмотрения там длинные, женщина понимает, что это небыстрый процесс, но, говорит, это уже дело принципа. Дело даже не в деньгах, не в моральной компенсации.

- Не хочется, чтобы другие дети пострадали. Пусть натянут там сетку или еще что-то. Ведь любой ребенок может провалиться в эти дыры, - рассуждает женщина.

С администрацией цирка «Золотой дракон» КП-Новосибирск оперативно связаться не удалось, но мы готовы выслушать и вторую сторону конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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