В Новосибирске Герой России Вячеслав Бочаров встретился с общественниками

В рамках Всероссийского проекта «Эстафета поколений» первый заместитель председателя Общественной палаты РФ Герой России Вячеслав Бочаров принял участие в круглом столе «Укрепление гражданского мира и согласия». Инициатор встречи в формате доверительного диалога - Общественная палата Новосибирской области.

На заседании круглого стола Вячеслав Бочаров поделился впечатлениями о прошедших встречах со студентами и школьниками.

- Когда я встречаюсь с молодежью, я не призываю их быть патриотами банальными фразами: «Вы должны любить свою Родину», «Вы должны быть патриотами». Я стараюсь инициировать у них желание познать свою страну во всей ее многогранности, - отметил Вячеслав Бочаров.

Галина Гриднева подчеркнула важность наставнической работы с молодежью.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Герой России призвал активнее освещать подвиги современных героев. На встрече обсудили фейковую подачу истории России. В этом контексте председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева подчеркнула важность наставнической работы с молодежью и духовно-нравственного развития. Важно, чтобы у молодых людей было сформировано истинное представление об истории их страны, уверена Галина Гриднева.

В рамках круглого стола также обсудили преемственность поколений, работу ветеранских организаций. Также с докладом выступила директор Новосибирского областного фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово» Людмила Монахова. Она выразила беспокойство о том, что все чаще современная молодежь вместо русских слов использует иностранные заимствования.

В свою очередь на круглом столе представители некоммерческих организаций рассказали о проектах, которые реализуют на территории области, а также поделились проблемами, с которыми они сталкиваются в своей работе.

Встреча с Героем России прошла в формате доверительного диалога.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Справка «КП»

Вячеслав Бочаров - российский военнослужащий, офицер Управления «Вымпел» Центра специального назначения ФСБ, полковник.

Почти 40 лет он служил своей стране, побывав во всех горячих точках, начиная с Афганистана в 1981 году. Принимал участие в освобождении заложников во время теракта в Беслане, в ходе которого получил тяжелое ранение. Бочаров был первым, кто прорвался в школу в Беслане, вывел людей из спортзала в безопасное место. Указом Президента России за мужество и героизм Вячеславу Бочарову присвоено звание Героя Российской Федерации. С 2010 года в отставке.

Член Общественной палаты Российской Федерации с 2014 года, первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, секретарь Общественной палаты Российской Федерации V созыва.