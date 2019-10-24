Игорь Гришунин: «Пришел в комитет по соцполитике - работать!»

Сентябрьская сессия областных депутатов оказалась плодотворной на социально ориентированные решения: скоро увеличат зарплаты бюджетникам, а также расширят меры поддержки разных категорий граждан. Об этом мы пообщались с председателем соцкомитета Заксобрания области Игорем Гришуниным.

- Игорь Федорович, как вы сейчас оцениваете уровень зарплат учителей, врачей и работников сферы культуры в регионе?

- На последней сессии были предусмотрены дополнительные средства на реализацию «зарплатных» указов Президента РФ - на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Я часто выезжаю на территории, напрямую общаюсь с людьми. Они довольны.

- По итогам сентябрьской сессии Заксобрания области значительная сумма была направлена на покупку автомобилей для социального обслуживания граждан. Что это за техника?

- По межбюджетному трансферту из резервного фонда РФ было выделено более 45 миллионов рублей на покупку 17 автомобилей. Это санитарные машины, а также предназначенные для перевозки детей, людей с ограниченными возможностями. Автомобили для инвалидов полностью укомплектованы всеми необходимыми подъемниками.

- Законопроект о выплате к пенсии для ветеранов труда независимо от места жительства поддержан фракцией «Единая Россия» Заксобрания области. Почему этот проект так актуален?

- В настоящее время областным ветеранам труда предоставляется ежемесячная денежная выплата, если они проживают в Новосибирской области. При смене ветераном региона проживания выплаты прекращаются. Но для людей в возрасте каждый рубль дорог, поэтому мы приложили усилия для того, чтобы сохранить эту льготу. Мало где говорится, но изначально с предложением о сохранении выплат выступил прокурор Новосибирской области, а глава региона Андрей Травников и областные депутаты фракции «Единая Россия» инициативу поддержали. Людям на самом деле нужны эти деньги, они обращались к нам с просьбой сохранить выплату. Сейчас надбавка составляет 373 рубля. Деньги небольшие, но выплата будет увеличиваться. Новосибирская область - первый регион в России, предложивший сохранить денежную выплату ветеранам труда при переезде. Наша позиция в том, что люди многие годы вносили вклад в развитие страны и региона, несправедливо лишать их выплат.

- Игорь Федорович, насколько серьезна проблема нехватки педагогов в сельских школах?

- На самом деле не хватает не только педагогов, но и врачей, и работников культуры. Думаю, в этом плане в регионе скоро произойдут изменения, потому что за работу взялись комплексно. У нас действует программа, в рамках которой студенты учатся на бюджетных местах, а потом обязаны отработать определенное время на селе. Вопрос в том, как сделать так, чтобы они остались. Качественное служебное жилье и достойная зарплата могут поспособствовать в его решении.

- Игорь Федорович, хотелось бы поговорить еще об одной категории граждан. У «Единой России» есть партийный проект «Старшее поколение». Он призван повышать качество жизни пенсионеров. Какие меры поддержки предусмотрены?

- Партийный проект «Старшее поколение» успешно работает на территории Новосибирской области, его основная цель - повышение качества жизни граждан пожилого возраста, доступности социальных и медицинских услуг, в том числе в сельской местности, создание условий для посильной трудовой занятости пожилых людей, расширение доступа к образовательным программам.

Одно из важнейших направлений партпроекта - повышение качества медицинского обслуживания. В регионе три госпиталя для ветеранов войн, в основном их пациенты - люди старшего возраста. Мы стремимся создать комфортные условия для пожилых людей, чтобы они могли приехать из района и получить полное, причем бесплатное медицинское обследование в одном месте, а дальше - лечение. Еще я убежден, что нужно помогать нашим госпиталям приобретать дополнительное медоборудование, ведь люди приезжают издалека, они должны чувствовать себя уютно. Одно из достижений этого года в том, что губернатор выделил 50 миллионов рублей из резервного фонда на ремонт госпиталя № 3. На следующий год на поддержку госпиталей планируется предусмотреть 275 миллионов рублей из областного бюджета.

Поддерживаем желание пожилых людей получить навыки работы с электронными устройствами, такими как компьютер и смартфон, пользоваться интернетом, например, чтобы они сами могли записаться на прием к врачу, не выходя из дома. Так пожилым людям не придется проводить много времени в очередях.

Хочу отметить, что мы активно сотрудничаем с областным советом ветеранов, берем на контроль решение разных проблем и зачастую выезжаем на место. Когда общаешься с людьми, получаешь совершенно иную картинку, нежели на бумаге. Что на деле получается: если человек обратился за помощью, ему адресно помогают, но что мешает заглянуть к пенсионеру, который живет по соседству, и поинтересоваться - может, ему тоже необходима помощь. Нужно проявлять больше активности, а не просто формально заботиться. Следует развивать альтернативные формы ухода за гражданами пожилого возраста на базе учреждений социального обслуживания, активно привлекать добровольцев для работы со старшим поколением, усилить надомное обслуживание, финансовую и бытовую помощь, а также социально-консультативную и психологическую поддержку. На территории Новосибирской области работают комплексные центры социального обслуживания населения, где как раз и выполняют эти задачи. На примере Мошковского социального центра на своем округе я вижу эффективность такой работы, но многое предстоит еще сделать.

- Удалось ли изменить положение дел в социальной политике за последние пять лет?

- С 2015 года впервые в регионе построено 83 ФАПа, до 2024 года планируется построить еще 180 ФАПов, направив на эти цели более 1,5 миллиарда рублей. Действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» для привлечения специалистов на село, модернизируется материально-техническая база учреждений, начата реализация нацпроектов на территории региона. Это лишь немногие примеры. В сложившихся непростых экономических условиях особое значение приобретает слаженная работа всех представителей власти. Уверен, нам удастся выработать консолидированные позиции и оперативно принять необходимые решения по всем вопросам, касающимся улучшения жизни граждан.