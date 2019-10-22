«Губы лопнули, гель потек»: косметолог изуродовал блогершу инъекциями красоты

Хотела быть лучше и краше… Жительница Новосибирска написала заявление на своего косметолога. «Врач» испортила ей губы. Бесплатная эстетическая процедура обернулась для молодой мамы дырявой губой. Сейчас девушка пытается убрать последствия неудачного прокола.

«НАШЛА МЕНЯ В «ИНСТАГРАМЕ»

Рита переехала в столицу Сибири четыре года назад из Кемерова. Губы не раз увеличивала у проверенного специалиста, а на новом месте растерялась. Аня - начинающий новосибирский косметолог, она сама нашла «жертву» в соцсетях, где у Риты - «Инстаграм» и пара тысяч подписчиков. Косметолог написала Рите и предложила несколько процедур на выбор. Пообещала: денег не возьмет, только пусть клиентка на своей странице в «Инстаграме» рекламу разместит.

- Я согласилась. Выбрала увеличение губ. Объяснила, что у меня после последней процедуры образовались на губах комки. Анна заверила меня, что все можно закрыть и перекрыть - не стоит волноваться, - рассказала КП-Новосибирск Рита. - Сначала я у нее щеки уменьшила, а потом за увеличение губ взялась. Она меня быстро уколола, затем, как положено, случился отек, но вот что я увидела после…

Фотографии до и после процедуры. Фото: личный архив.

«ПРОСТО ВЫПЕЙ ТАБЛЕТКУ»

Чуда не произошло. На следующий день после «процедуры красоты» отек стал еще больше, а точнее, на пол-лица. Рита тут же написала косметологу.

- Мне сказали, что это нормально и ничего страшного нет. Действительно, на завтра отек спал, но я увидела синяки вперемежку с буграми на моих губах. Это было страшно! - вспоминает сибирячка.

Однако и в этот раз горе-косметолог заверила Риту, что все в порядке, идет обычный процесс заживления. Вечером произошло ЧП - у девушки лопнула верхняя губа, и оттуда начал вытекать гель.

- Когда я снова написала Анне, она посоветовала мне выпить обезболивающую таблетку. Но у меня ничего не болело! Зачем мне это? - не понимает Рита. - Я сама аккуратно убирала ваткой гель, пока он вытекал. После того как ранка затянулась корочкой, легла спать.

Утром мастерица сама написала своей клиентке - решила узнать, как та себя чувствует. Улучшений не было: отек спал, но на его месте появились ярко выраженные комки. «Дырка» в губе начала болеть.

- Анна позвала меня, чтобы посмотреть губы. Я отказалась: решила найти более опытного специалиста, - объясняет девушка.

Советы для начинающих. Фото: соцсети.

Новый врач пришел в ужас от увиденного. Медикам пришлось протыкать губы девушки иголкой, чтобы убрать последствия некачественной процедуры.

Позже Рита выяснила: косметолог Анна - ученица врача-самоучки Емельяна Брауде, который знаменит своими псевдометодиками красоты и работой в антисанитарных условиях.

- Я предложила Анне разойтись мирным путем - только пусть она оплатит мне лечение. Она согласилась, но тут же отправила меня в черный список, - говорит Рита.

Заявление на псевдокосметолога уже написано. Осталось только отнести его в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы разобрались в ситуации.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Штраф за лопнувшую губу

Юрист Юлия Казанцева подробно рассказала, чем известен Емельян Брауде и что грозит новосибирскому косметологу-недоучке:

- Курсы Емельяна Брауде многие называют сектой. У него есть закрытая группа в «Инстаграме», куда можно попасть, только если заплатишь 10 тысяч рублей. Емельян предоставляет препараты, которые не сертифицированы в нашей стране, дает четкие инструкции, как не попасться правоохранительным органам. Он не имеет никакого медицинского образования.

Его ученице Анне грозит уголовная ответственность по статье 238 «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правда, наказание не сильно жесткое - девушка может отделаться штрафом, так как никакого тяжкого вреда здоровью косметолог не причинила.