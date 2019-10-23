2019-10-23T19:56:48+03:00
Здоровье

В армию так хочу, что есть не могу: парень скинул 37 кило из-за любви к Родине

Сибиряк два года пытался попасть в армию, но его разворачивали из-за третьей степени ожирения
Екатерина КОМЯКОВА
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Парень похудел почти в два раза. Фото: личный архив.Парень похудел почти в два раза. Фото: личный архив.
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Денис Дементьев счастлив: сегодня он получил повестку в армию - 2 декабря парень отправится на службу, его распределили в спецназ. У Дениса первая категория годности - здоровье идеальное. Но еще два года назад военком давал парню из Новосибирска от ворот поворот. Из-за лишнего веса.

Казалось бы, парень - спортсмен, а в армию не взяли из-за лишнего веса. Фото: соцсети

Казалось бы, парень - спортсмен, а в армию не взяли из-за лишнего веса. Фото: соцсети

ТОЛСТЕЛ РАДИ СПОРТА

Изначально с массой тела у Дениса все было в порядке. В старших классах парень весил 70 килограммов при росте 176 сантиметров. Потом решил податься в пауэрлифтеры и набрать массу.

- В этом виде спорта чем больше вес - тем сильнее тяга. А мне всегда хотелось быть сильным. Вот и решил увеличиться в размерах, чтобы выступать в тяжелой весовой категории. Это интереснее, там ведь самые большие ребята, - объясняет КП-Новосибирск Денис.

Парень набирал массу, работал с телом. Одновременно с мышцами появлялась и жировая прослойка - без нее никуда.

Парень выступал на шоу силачей. Фото: соцсети.

Парень выступал на шоу силачей. Фото: соцсети.

- Я мог за месяц набрать 10 килограммов, это было тяжело - нагрузка в том числе и на сердце, - говорит сибиряк. - Но своего достиг: показатели по жиму лежа и в приседе были приличные.

После школы Денис пошел учиться в Новосибирский технический колледж имени А. И. Покрышкина по специальности «электротехническое обслуживание и эксплуатация электрического и электромеханического оборудования». После колледжа по плану была армия. Папа служил в полиции, мама - в УФСИН, оба вышли на пенсию в звании капитанов, дед служил в ВМФ, прадед погиб на войне, был танкистом. В общем, династия. Парень сам пошел в военкомат с твердым намерением отправиться в войска первым же рейсом. Но после взвешивания врач охладил юношеский пыл.

- Цифра на весах была - 117. Это явный перебор. Сказали, что это третья степень ожирения, и отправили домой. Я сначала не понял: как же так, я же спортсмен! Даже какое-то чувство ущербности испытал, - признается сибиряк. - Но по характеру не привык долго сокрушаться - сразу начал искать пути решения.

Упражнение для похудения от Дениса Дементьева. Фото: соцсети.

Упражнение для похудения от Дениса Дементьева. Фото: соцсети.

В РУКАХ - ПОКРЫШКИ, В ЖЕЛУДКЕ - ГРЕЧКА

Способ был один: худеть. Изменения в федеральном законе и постановление правительства позволили прийти в военкомат вновь через полгода.

- Кандидаты могут пройти медицинское переосвидетельствование, чтобы призваться в вооруженные силы. Это могут сделать те, у кого есть лишний вес, или те, кому надо поправиться, или те, у кого плоскостопие, - прокомментировала КП-Новосибирск Светлана Шпаченко, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Кировского и Ленинского районов.

В общем, парня отправили на дообследование, чтобы узнать, есть ли у потенциального защитника Родины другие проблемы со здоровьем. Эта дорожка не из легких - нужно пройти массу врачей, сдать кучу анализов. Процесс - долгий.

Денис мечтал об армии со школы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Денис мечтал об армии со школы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Везде надо было настаивать на своем: я хочу, я могу, я желаю служить! - рассказывает Денис. - Параллельно с походами по больницам я начал сбрасывать вес. Работал по специальной методике: вместо силовых упражнений перешел на аэробику, увеличил кардионагрузки. Плюс к этому диета - без нее никуда...

Три-четыре дня в неделю сибиряк проводил в спортзале, а еще каждый день бегал по 4 километра. Дополнительно к этому кантовал покрышки огромного размера, работал кувалдой.

Последняя комиссия. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последняя комиссия.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Способ простой: берешь самую большую покрышку, поднимаешь на ребро, переворачиваешь - и по новой, без остановки. Потом берешь в руки кувалду и бьешь по колесу. Резина пружинит, а твоя задача - погасить отдачу. Очень эффективное упражнение, - дает совет худеющим сибиряк.

Из рациона парень полностью исключил сахар и соль, сдобные изделия тоже со стола пропали. Увеличил потребление сложных углеводов - добавил овощей и гречки, а сами порции уменьшил.

- Ем сейчас стабильно три раза в день. Мама вздохнула с облегчением: раньше ей приходилось готовить гораздо больше, - улыбается парень.

Проверка на дальтонизм. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Проверка на дальтонизм.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИДЕАЛЬНЫЙ КАНДИДАТ

В 2018 году парень снова появился в военкомате - контрольное взвешивание показало цифру 93, с таким весом пойти в армию можно, но врачи, перепроверяя здоровьепарня, обнаружили проблемы с щитовидной железной - сказались скачки веса. Денис рук не опустил. Сказал: «Пойду в армию», - значит, пойдет.

Работа с весом и здоровьем продолжилась. Еще год парень усиленно худел, в результате все показатели устаканились: давление как у космонавта, кровь, гормоны -идеально! Вес упал до 76 кило.

Давление как у космонавта. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Давление как у космонавта.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Накануне Дня спецназа - 24 октября - Денису не просто выдали официальную повестку в армию - его призвали в войска специального назначения.

- Сказать, что я удивился, - ничего не сказать! Я не выбирал, готов был служить хоть где, куда пошлют. А тут - за два года удалось поменять статус «не годен» на самую высокую категорию годности, - радостно машет повесткой сибиряк. 2 декабря Денис отправится в армию!

Долгожданная повестка вручена. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Долгожданная повестка вручена.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Раз в год такое бывает

Светлана Шпаченко, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Кировского и Ленинского районов, много призывников повидала, но случай Дениса считает выдающимся:

- Подобные случаи - когда «забракованные» призывники возвращаются, повторяются один-два раза в год. Самые частые причины «брака»: недовес, перевес и плоскостопие. Но случай Дениса выдающийся: у него была очень большая масса тела. Обычно вес превышает норму на 10 - 15 килограммов, у него же лишних было 30 кило. В целом по состоянию здоровья освобождаются от службы 23% призывников.

2 декабря парень отравится на сборный пункт. Фото: Алена МАРТЫНОВА

2 декабря парень отравится на сборный пункт.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МНЕНИЕ ВРАЧА

В армии толстым тяжело

Елена Киреева, врач-терапевт военкомата, рассказала, как отсеивают призывников по весу:

- Вес 117 килограммов при росте Дениса для службы в армии не подходит - призывник может быть нездоров, у него возможны гипертония, эндокринные проблемы. Кроме того, ему будет физически тяжело в армии. Если же парень крепкий и крупный, к примеру, выглядит, как бодибилдер, то его случай подлежит обследованию, все решается индивидуально.

Сибиряк скинул 37 килограммов, чтобы пойти служить в армию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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