2019-10-23T17:46:07+03:00
Происшествия

Бабушка, не плачь: школьник убил пенсионерку, чтобы она не переживала о его смерти

Парень, росший без родителей, решился на суицид из-за разбитого сердца. Но перед этим «позаботился» о единственном близком человеке
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Парень никогда не отличался странностями в поведении.Парень никогда не отличался странностями в поведении.
Изменить размер текста:

В Новосибирске начинается суд над несовершеннолетним убийцей. Жертва - пенсионерка. Преступник - ее внук. Десятиклассник страдал из-за расставания с девушкой. История, каких тысячи. Но в этой развязка получилась криминальной. Подросток собрался покончить с собой. Уже решился на отчаянный шаг, как вдруг в голову пришла страшная мысль: «А как же бабуля? Она же не переживет!» Внук вернулся домой и нанес 70-летней бабушке 21 удар ножом. Попытка же свести счеты с собственной жизнью окончилась неудачно. Парень выжил, теперь он на скамье подсудимых. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали подробности этой драмы.

Матвей был общительным и веселым парнем.

Матвей был общительным и веселым парнем.

ПАЙ-МАЛЬЧИК

Жизнь Матвея (имя изменено. - Прим. ред.) нельзя назвать простой. Когда мальчику было 2 года, мама оставила его на попечении бабушки и дедушки. Папу ребенок тоже не знал.

- Учителя характеризуют Матвея только с положительной стороны. Начальную школу окончил на хорошо и отлично. В старших классах учился удовлетворительно, - прокомментировала КП-Новосибирск Дарья Добыш, помощник прокурора Кировского района. - В школе занимался в волейбольной секции. Защищал честь учебного заведения на соревнованиях.

Бабушка заменила мальчику маму. Ходила на все собрания, интересовалась жизнью Матвея. Семья состояла на учете в органах опеки, но только потому, что бабушка была опекуном. Все проверки проходили на отлично, замечаний - никаких.

Школьные друзья тоже ничего плохого о мальчишке сказать не могут. Описывают его как обычного подростка: гулял со своей компанией, интересовался девчонками, никто и подумать не мог, что у него в голове зрели жуткие мысли.

А вот соцсети парня выделялись депрессивностью. Цитаты про неразделенную любовь, мужскую дружбу, аватарки, где скрыто лицо. Видимо, подросток о чем-то переживал, но ни с кем этим не делился. Последний статус - странный. Молодой человек написал: «Пока», - и поставил улыбающийся смайлик, будто заранее знал, что ему придется прощаться с родными и друзьями.

Парень обновил статус и больше в Сети не появлялся. Фото: скриншот страницы.

Парень обновил статус и больше в Сети не появлялся. Фото: скриншот страницы.

БАБУШКА, НЕ ПЛАЧЬ

Роковой датой в жизни Матвея и его бабушки стало 30 июня этого года. В этот день молодой человек расстался со своей девушкой.

- Он узнал, что она с бывшим гуляла, вот и разошлись, - утверждает хороший знакомый школьника.

Из-за неразделенной любви Матвей решил покончить с собой. И тут вдруг подумал о бабушке, которая будет за него переживать, если он погибнет.

- Парень предположил, что, возможно, у бабушки будет инсульт или другое заболевание, из-за которого она не сможет самостоятельно передвигаться, за ней некому будет ухаживать, - говорит Дарья Добыш, помощник прокурора Кировского района. - Такие мысли посетили его, потому что несколько лет назад умер дедушка. И парень остался для нее единственной опорой.

Мальчик сделал страшный вывод: надо убить бабушку, чтобы не мучилась. 21 удар ножом - и пенсионерка скончалась.

После убийства мальчик попытался покончить с собой, пошел в сторону Бугринского моста. Только умереть не получилось.

- Он упал на траву. Говорят, ребра себе переломал, но его удалось спасти, - рассказал нам один из друзей парня.

Сейчас молодого человека ждет суд по статье «Убийство» (ст. 105 ч. 1), ему грозит срок до 15 лет, пока же он находится в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Посмотрела на Ваню - один сплошной ожог!»: Мать погибшего в отделении полиции калининградца не верит, что он сам обварился кипятком
Задержанный за мелкое хулиганство Иван Вшивков провел ночь в камере, где, по версии следствия, сломал батарею и умер от обширного ожога
«Летом он уже кричал на всю деревню, что нас всех поубивает»: соседи хостела, где произошло двойное убийства боятся выходить из своих домов
Сергей Сазонов, устроивший кровавую резню, работал в гостинице полгода и за это время не раз срывался на коллег и местных жителей
Новости 24
Ушел в колледж и не вернулся: в Новосибирске ищут 17-летнего подростка в пиджаке с погонами РЖД
«Его, кажется, продать хотели»: в Новосибирске загорелся частный дом
«Болела голова, а оказалось - рак»: чтобы спасти жизнь молодой мамы, нужен миллион рублей
Прокуратура проверяет новосибирский детсад, где на детей упал шкаф
Общественная палата Новосибирской области приняла участие в форуме «Эстафета поколений»
В Новосибирской области отца, из-за которого пять детей погибли на пожаре, посадили на три года
В Новосибирске поручения Андрея Травникова по вводу долгостроев исполнит минстрой региона
«На такой зайцем не проскочишь»: новосибирские блогеры проехались по городу на маршрутке-трансформере
Общественная палата Новосибирской области приняла участие в обсуждении проекта «Университеты — гражданскому обществу»
«Теперь огромная пробка!»: в Новосибирске трамвай сошел с рельс
В Новосибирской области дорогу до Зюзи заасфальтировали
Ошибочка вышла: в Новосибирске рабочие убирали несуществующий снег
«Я влюбилась в него»: сибирская актриса устроила жуткую фотосессию в образе Джокера
Не уступил дорогу: в Кировском районе иномарка врезалась в трамвай
«Родные с ума сходят»: в Бердске пропал школьник с серым рюкзаком
«Хромал, искал еду»: сибиряки спасают ворона с простреленным крылом
«Кошмар, что за нелюди»: соцсети ужаснуло фото с мертвыми голубями
«У девочки перелом ноги»: новосибирец на иномарке сбил 8-летнюю школьницу
Новосибирская активистка на практике приучает детей быть милосердными и уметь сострадать другим
Не поделили дорогу: два автомобиля столкнулись на перекрестке
Только хозяевам- живодерам не возвращайте: покалеченного пса прооперируют в Новосибирске
Вместо сыра - только запах: сибирячке продали слойки- пустышки
Дракула в помощь: болельщики «Сибири» напугают соперника костюмами вампиров и ведьм
Обманутым фанатам Ольги Бузовой не вернули деньги за билеты