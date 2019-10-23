Бабушка, не плачь: школьник убил пенсионерку, чтобы она не переживала о его смерти

В Новосибирске начинается суд над несовершеннолетним убийцей. Жертва - пенсионерка. Преступник - ее внук. Десятиклассник страдал из-за расставания с девушкой. История, каких тысячи. Но в этой развязка получилась криминальной. Подросток собрался покончить с собой. Уже решился на отчаянный шаг, как вдруг в голову пришла страшная мысль: «А как же бабуля? Она же не переживет!» Внук вернулся домой и нанес 70-летней бабушке 21 удар ножом. Попытка же свести счеты с собственной жизнью окончилась неудачно. Парень выжил, теперь он на скамье подсудимых. Корреспонденты КП-Новосибирск узнали подробности этой драмы.

Матвей был общительным и веселым парнем.

ПАЙ-МАЛЬЧИК

Жизнь Матвея (имя изменено. - Прим. ред.) нельзя назвать простой. Когда мальчику было 2 года, мама оставила его на попечении бабушки и дедушки. Папу ребенок тоже не знал.

- Учителя характеризуют Матвея только с положительной стороны. Начальную школу окончил на хорошо и отлично. В старших классах учился удовлетворительно, - прокомментировала КП-Новосибирск Дарья Добыш, помощник прокурора Кировского района. - В школе занимался в волейбольной секции. Защищал честь учебного заведения на соревнованиях.

Бабушка заменила мальчику маму. Ходила на все собрания, интересовалась жизнью Матвея. Семья состояла на учете в органах опеки, но только потому, что бабушка была опекуном. Все проверки проходили на отлично, замечаний - никаких.

Школьные друзья тоже ничего плохого о мальчишке сказать не могут. Описывают его как обычного подростка: гулял со своей компанией, интересовался девчонками, никто и подумать не мог, что у него в голове зрели жуткие мысли.

А вот соцсети парня выделялись депрессивностью. Цитаты про неразделенную любовь, мужскую дружбу, аватарки, где скрыто лицо. Видимо, подросток о чем-то переживал, но ни с кем этим не делился. Последний статус - странный. Молодой человек написал: «Пока», - и поставил улыбающийся смайлик, будто заранее знал, что ему придется прощаться с родными и друзьями.

Парень обновил статус и больше в Сети не появлялся. Фото: скриншот страницы.

БАБУШКА, НЕ ПЛАЧЬ

Роковой датой в жизни Матвея и его бабушки стало 30 июня этого года. В этот день молодой человек расстался со своей девушкой.

- Он узнал, что она с бывшим гуляла, вот и разошлись, - утверждает хороший знакомый школьника.

Из-за неразделенной любви Матвей решил покончить с собой. И тут вдруг подумал о бабушке, которая будет за него переживать, если он погибнет.

- Парень предположил, что, возможно, у бабушки будет инсульт или другое заболевание, из-за которого она не сможет самостоятельно передвигаться, за ней некому будет ухаживать, - говорит Дарья Добыш, помощник прокурора Кировского района. - Такие мысли посетили его, потому что несколько лет назад умер дедушка. И парень остался для нее единственной опорой.

Мальчик сделал страшный вывод: надо убить бабушку, чтобы не мучилась. 21 удар ножом - и пенсионерка скончалась.

После убийства мальчик попытался покончить с собой, пошел в сторону Бугринского моста. Только умереть не получилось.

- Он упал на траву. Говорят, ребра себе переломал, но его удалось спасти, - рассказал нам один из друзей парня.

Сейчас молодого человека ждет суд по статье «Убийство» (ст. 105 ч. 1), ему грозит срок до 15 лет, пока же он находится в СИЗО.