2019-10-23T13:03:51+03:00
Здоровье

#город_хороших_врачей_нск

Сеть клиник «Здравица» запускает социальный проект «Новосибирск - город хороших врачей»
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Сеть клиник «Здравица» запускает социальный проект «Новосибирск - город хороших врачей» и просит редакции городских СМИ и журналистов города поддержать нас публикациями о проекте и своими историями о врачах с хештегом #город_хороших_врачей_нск в «Инстаграме» (в личных и официальных аккаунтах).

Что это за проект?

Мы хотим под общим хештегом #город_хороших_врачей_нск собрать в «Инстаграме» базу лучших новосибирских врачей, чтобы каждый житель Новосибирска смог найти специалиста для себя и своих близких. Неважно, где работает доктор: в частной или обычной городской поликлинике. Главное, он должен жить в Новосибирске, быть настоящим человеком и профессионалом своего дела.

Для чего мы это делаем?

Сегодня медики и сами невысоко оценивают престиж своей работы, что мешает их профессиональному росту и влияет на качество медуслуг. А в массовом сознании прочно сформировалось представление о недостаточной подготовке врачей, равнодушии и других отрицательных качествах. Этому способствуют очернение образа медика в СМИ, плохая организация работы в поликлиниках, лечение «по старинке» (без применения новых методов диагностики, к примеру), слабое оснащение оборудованием, пробел в системе контроля качества медуслуг. Сейчас врач для пациентов - фактически обслуживающий персонал. Отсюда недоверие к врачам, поставленному диагнозу, переход от врача к врачу в поисках другого мнения.

Наша цель - поднять престиж профессии врача и выразить свою благодарность людям, которые посвятили свою жизнь этой серьезной профессии. Помочь каждому новосибирцу найти своего врача и доказать, что Новосибирск – это город хороших врачей.

Будем благодарны за публикацию новости о нашем проекте и за личные истории о врачах в ваших аккаунтах в «Инстаграме» (как личных, так и официальных) с хештегом #город_хороших_врачей_нск.

Для своего поста вы можете воспользоваться одним из наших изображений или использовать свое фото. В нашем аккаунте проект стартовал 21 октября.

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