2019-10-23T10:06:42+03:00
Общество

Вопрос жизни: как решается проблема обманутых дольщиков в Новосибирской области

Актуальные предложения и важные вопросы по теме долгостроев рассмотрели парламентарии Новосибирской области
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
Евгений Покровский: «В масштабах области необходимо потратить больше 2 миллиардов рублей на достройку домов для обманутых дольщиков».Евгений Покровский: «В масштабах области необходимо потратить больше 2 миллиардов рублей на достройку домов для обманутых дольщиков».Фото: Владимир ПТАШНИК
Изменить размер текста:

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТ?

В Законодательном собрании региона в рамках заседания комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам обсудили вопросы завершения строительства проблемных домов, меры поддержки по покупке недвижимости для разных групп граждан, а также проблемные точки газификации.

Важные цифры, касающиеся господдержки по достройке домов, назвал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт:

- В рамках государственной поддержки при завершении строительства проблемных домов увеличение произошло на 72 миллиона 293 тысячи рублей в 2019 и 2020 годах.

В этом году, например, на бюджетные деньги были погашены задолженности на техническое присоединение домов к сетям в Краснообске. В следующем году траншами будут погашены те же позиции, но на объектах в городе Оби и Новосибирске.

Параллельно выделяются средства на помощь гражданам, приобретающим жилье. В рамках стимулирования ипотечного кредитования финансирование увеличили на 2 миллиона рублей. Также министром была затронута тема поддержки при приобретении квадратных метров проживающими на территории области гражданами определенных категорий.

Депутаты посчитали важным уточнить вопросы о помощи обманутым дольщикам.

- Новомарусино - это мой округ, я общался с людьми. Они даже голодовку объявляли, чего давно в области не было, но вопрос стоит на месте, - обратился к представителю министерства заместитель председателя комитета Дмитрий Козловский.

Ответ получен: создана рабочая группа, в нее входят четыре инициативные группы жителей микрорайона. Заседания по сложному объекту проходят в еженедельном формате. Голодовку министр назвал деструктивной позицией, но отметил, что выход все-таки есть:

- Разработан план мероприятий, в соответствии с которым для достройки домов необходимо провести экспертизу по состоянию существующих конструкций. Эту экспертизу может провести только конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве.

После этого недострой можно завершить под патронажем жилищно-строительного кооператива. Дома в Новомарусино власти планируют достроить в первую очередь, как только из федерального фонда начнут поступать средства.

Также на заседании комитета Николай Мочалин обозначил проблему, возникшую при строительстве дома № 32а по улице Дзержинского: сначала планировалось возведение 25-этажной высотки, на что было получено разрешение, но после вмешательства надзорных органов количество этажей уменьшили до 18.

Депутат Майис Мамедов задал логичный общий вопрос: сколько всего нужно денег, чтобы достроить все проблемные объекты в области? По данным Ивана Шмидта, от 13 до 16 миллиардов рублей. Цифры серьезные, но не заоблачные - у властей есть уверенность, что благодаря помощи федерального фонда цель будет достигнута.

ГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ

С приходом холодов вопросы газификации становятся все актуальнее. Экологическое дешевое топливо ждут во многих селах Новосибирской области. По мнению депутатов Законодательного собрания, в этом вопросе явно наблюдается хроническое недофинансирование, об этом шла речь на собрании комитета.

Ежегодно объемы регионального финансирования по этому направлению сокращаются. Дефицит на выполнение обязательств по подготовке внутрипоселковых сетей и котельных для присоединения к магистральному трубопроводу составляет 739,6 миллиона рублей.

Депутаты решили обратиться к губернатору Новосибирской области по вопросу увеличения финансирования подпрограммы «Газификация».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Новости Законодательного собрания Новосибирской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Сколько песен спето у твоих костров": сегодня 75 лет исполнилось бы герою, в честь которого назвали Грушинский фестиваль
Валерий Грушин три месяца не дожил до своего 23-летия. Парень погиб, спасая детей на Уде в Иркутской области, а его друзья смогли вписать имя студента в вечность
Почему в России за сказанную глупость в интернете дают семь лет тюрьмы, а за украденные 100 миллионов - условный срок
«Комсомолка» попыталась разобраться, по какой причине суды в России больше предпочитают казнить, чем миловать. И что с этим делать [обсуждение]
Новости 24
«Теперь огромная пробка!»: в Новосибирске трамвай сошел с рельс
В Новосибирской области дорогу до Зюзи заасфальтировали
Ошибочка вышла: в Новосибирске рабочие убирали несуществующий снег
«Я влюбилась в него»: сибирская актриса устроила жуткую фотосессию в образе Джокера
Не уступил дорогу: в Кировском районе иномарка врезалась в трамвай
«Родные с ума сходят»: в Бердске пропал школьник с серым рюкзаком
«Хромал, искал еду»: сибиряки спасают ворона с простреленным крылом
«Кошмар, что за нелюди»: соцсети ужаснуло фото с мертвыми голубями
«У девочки перелом ноги»: новосибирец на иномарке сбил 8-летнюю школьницу
Новосибирская активистка на практике приучает детей быть милосердными и уметь сострадать другим
Не поделили дорогу: два автомобиля столкнулись на перекрестке
Только хозяевам- живодерам не возвращайте: покалеченного пса прооперируют в Новосибирске
Вместо сыра - только запах: сибирячке продали слойки- пустышки
Дракула в помощь: болельщики «Сибири» напугают соперника костюмами вампиров и ведьм
Обманутым фанатам Ольги Бузовой не вернули деньги за билеты