Вопрос жизни: как решается проблема обманутых дольщиков в Новосибирской области

ЧТО НАМ СТОИТ ДОМ ПОСТРОИТ?

В Законодательном собрании региона в рамках заседания комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам обсудили вопросы завершения строительства проблемных домов, меры поддержки по покупке недвижимости для разных групп граждан, а также проблемные точки газификации.

Важные цифры, касающиеся господдержки по достройке домов, назвал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт:

- В рамках государственной поддержки при завершении строительства проблемных домов увеличение произошло на 72 миллиона 293 тысячи рублей в 2019 и 2020 годах.

В этом году, например, на бюджетные деньги были погашены задолженности на техническое присоединение домов к сетям в Краснообске. В следующем году траншами будут погашены те же позиции, но на объектах в городе Оби и Новосибирске.

Параллельно выделяются средства на помощь гражданам, приобретающим жилье. В рамках стимулирования ипотечного кредитования финансирование увеличили на 2 миллиона рублей. Также министром была затронута тема поддержки при приобретении квадратных метров проживающими на территории области гражданами определенных категорий.

Депутаты посчитали важным уточнить вопросы о помощи обманутым дольщикам.

- Новомарусино - это мой округ, я общался с людьми. Они даже голодовку объявляли, чего давно в области не было, но вопрос стоит на месте, - обратился к представителю министерства заместитель председателя комитета Дмитрий Козловский.

Ответ получен: создана рабочая группа, в нее входят четыре инициативные группы жителей микрорайона. Заседания по сложному объекту проходят в еженедельном формате. Голодовку министр назвал деструктивной позицией, но отметил, что выход все-таки есть:

- Разработан план мероприятий, в соответствии с которым для достройки домов необходимо провести экспертизу по состоянию существующих конструкций. Эту экспертизу может провести только конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве.

После этого недострой можно завершить под патронажем жилищно-строительного кооператива. Дома в Новомарусино власти планируют достроить в первую очередь, как только из федерального фонда начнут поступать средства.

Также на заседании комитета Николай Мочалин обозначил проблему, возникшую при строительстве дома № 32а по улице Дзержинского: сначала планировалось возведение 25-этажной высотки, на что было получено разрешение, но после вмешательства надзорных органов количество этажей уменьшили до 18.

Депутат Майис Мамедов задал логичный общий вопрос: сколько всего нужно денег, чтобы достроить все проблемные объекты в области? По данным Ивана Шмидта, от 13 до 16 миллиардов рублей. Цифры серьезные, но не заоблачные - у властей есть уверенность, что благодаря помощи федерального фонда цель будет достигнута.

ГАЗОВЫЙ ДЕФИЦИТ

С приходом холодов вопросы газификации становятся все актуальнее. Экологическое дешевое топливо ждут во многих селах Новосибирской области. По мнению депутатов Законодательного собрания, в этом вопросе явно наблюдается хроническое недофинансирование, об этом шла речь на собрании комитета.

Ежегодно объемы регионального финансирования по этому направлению сокращаются. Дефицит на выполнение обязательств по подготовке внутрипоселковых сетей и котельных для присоединения к магистральному трубопроводу составляет 739,6 миллиона рублей.

Депутаты решили обратиться к губернатору Новосибирской области по вопросу увеличения финансирования подпрограммы «Газификация».