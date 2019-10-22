Сибирячка утихомирила дебоширов и нашла мужа

Евгения Елагина о работе в полиции мечтала со школы: ее папа - военный, поэтому девушке тоже хотелось защищать других. Но вот о том, что благодаря самому первому вызову она встретит будущего мужа, сибирячка и не думала. Но вышло все именно так.

Евгения встретила мужа в первый рабочий день. Фото: личный архив.

«ПОМОГИТЕ, СОСЕДИ БУЯНЯТ»

17 лет назад Евгения после юрфака пришла работать в отдел полиции № 10 «Советский»: устроилась работать участковым.

- Как раз в первый день моей работы к коллеге пришел друг Алексей: к полиции он никакого отношения не имел, просто заглянул на пару минут, - начинает сибирячка. - И в этот момент поступил вызов: женщина жаловалась на соседей сверху.

В многоэтажке буянила компания: люди шумели, пили, матерились - в общем, мешали соседям, особенно тем, у кого маленькие дети. Терпение у одной из жительниц дома лопнуло, и она вызвала полицию.

- Леша слышал весь разговор и понял, куда мне придется идти. Предложил помощь: неизвестно ведь было, что меня там ждет, - объясняет Евгения. - Я от помощи не отказалась.

Выпивавшая компания на удивление спокойно восприняла приход участкового: после того, как с ними побеседовала Евгения, они утихомирились. И, кстати, больше неприятностей соседям не доставляли.

- Ко мне потом даже та самая женщина приходила: говорила, что теперь слишком тихо стало. Переживала, не случилось ли чего, - смеется Евгения.

Муж поддерживает Евгению в ее непростой работе.

МУЖ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВО ВСЕМ

Но если у дебоширов все было тихо, то в личной жизни у Евгении бушевали эмоции. Девушка стала встречаться с парнем, который не испугался пойти вместе с ней на вызов. А вскоре молодые люди поженились.

- Муж поддерживает меня во всем, - говорит Евгения. - Конечно, тяжело иногда бывает, особенно когда видишь неблагополучные семьи с детьми. Как-то, например, пришли с инспектором ПДН в квартиру, а там - разгром, везде бутылки валяются, дети в грязной одежде ходят… Пришлось ребятишек срочно из этой семьи забирать и передавать в органы опеки. В такие моменты очень переживаю…

Кстати, Евгения и Алексей сами растят двух дочек: одной из них - 12, другой - 6 лет. Пока они по стопам мамы пойти еще не решили: старшая дочка хорошо рисует и мечтает стать художницей, а младшая еще даже в первый класс не ходит.

Но зато вся семья поддерживает Ирину на конкурсе «Народный участковый»: сибирячка стала лучшей в своей профессии в Новосибирской области, а с 1 ноября будет бороться за победу на всероссийском этапе. Голосование будет проходить до 10 ноября на сайте kp.гu, так что у вас есть возможность поддержать землячку! Победитель получит от министра МВД России и "Комсомольской правды" досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот". Награждать троих победителей будут в МВД России, в Москве, 15 ноября накануне Дня участковых уполномоченных полиции (отмечается 17 ноября).