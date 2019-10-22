«Меня опять спутали»: приставы списали с тезки должника более 100 тысяч рублей

29-летний Сергей Тимофеев из Новосибирска заплатил за своего тезку из Марий Эл более 100 тысяч рублей. Тому Тимофееву тоже 29 лет, у парней одинаковые отчества, одинаковые даты рождения, но родились они в разных уголках России. Однако это отличие не помешало судебным приставам из Марий Эл наложить арест на ипотечный счет в 106 тысяч рублей.

- 4 октября я выплачивал ипотеку, это был платеж уже за второй месяц. А на следующий день мне звонят из отдела краткосрочной задолженности и говорят: «У вас просрочка по ипотеке». Я удивился - вчера же заплатил. Поехал разбираться в банк. Там подтвердили, что действительно идет задержка платежа. Выяснили причину: арест денег приставами. Я понял: опять двойник, - вздыхает Сергей.

Судебные приставы, похоже, не сверили ни номер паспорта, ни ИНН и взыскали деньги не с того. Новосибирский Сергей Тимофеев, как носитель распространенных имени и фамилии, признается, что уже привык к подобной путанице. Правда, раньше ему приходилось платить долги за земляка - Сергея Тимофеева из Новосибирской области.

- Пару лет назад у меня было ИП, у него - тоже. И вот на его предприятии висел долг, а 25 тысяч рублей списали с моей зарплатной карты. Тогда мне пришлось пару раз скататься туда-обратно к приставам в Искитим, чтобы решить эту проблему. Но сейчас приставы в Марий Эл, так просто до них доберешься, не ехать же мне туда из-за их ошибки, - говорит парень. Он надеется, что после того, как очередное недоразумение прояснится, люди в погонах не только вернут ему все деньги на счет, но и погасят пени, которые накапали за просрочку по ипотеке.

Добавим, что это не первый случай, когда судебные приставы путаются в должниках. Несколько лет назад судебные приставы не пустили за границу врача из Новосибирска Елену Егорову, спутав ее с тезкой. Девушка даже пыталась погасить за своего «двойника» долг - более 50 тысяч рублей, чтобы попасть в Шарм-эш-Шейх. Но платеж прошел не сразу, поэтому в самолет Елену не пустили и в итоге туристическая путевка сгорела.

- Вместо отпуска я провела несколько дней на лавочке в Шереметьево, доказывая, что запрет не на мне и что у меня долгов нет, - рассказывала КП-Новосибирск Елена. - Даже выплатила чужой долг, настолько хотела отдохнуть. Но запрет с меня не захотели снимать: сказали, что, во-первых, чужие долги никто не платит, а во-вторых, это не поспособствует экстренному снятию запрета.

Судебные приставы тогда пообещали вернуть сибирячке часть денег. Но заверить, что такая путаница - в последний раз, так и не смогли...

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