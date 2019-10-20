«Перепутала сон с явью», «Не поняла, где проснулась»: как они заметили, что у родственников болезнь Альцгеймера

Болезнь Альцгеймера - распространенная форма деменции, или по-простому - потеря памяти. Сначала человек забывает, что произошло недавно - например, из головы может вылететь только что заученная строчка. Потом болезнь прогрессирует - вплоть до того, что человек может не узнать своих родственников. Но это не единственный признак: у больного наблюдаются нарушение речи, мозг лишается познавательных функций, человек не может ориентироваться в пространстве и в конце концов просто перестает ухаживать за собой.

В клинике НИИ терапии профилактической медицины провели занятия для людей, ухаживающих за такими больными. Мы поговорили с посетителями курса и спросили о главном: как они заметили первые симптомы недуга? В конце статьи - советы врача о том, как распознать болезнь.

ТАТЬЯНА, ДИАГНОЗ «БОЛЕЗНЬ АЛЬЦГЕЙМЕРА» У МУЖА:

- Жить с этим можно… Но я бы не назвала это жизнью. Я практически сбегаю из дома к детям. Как заметила признаки? Просто стало понятно, что с человеком происходит что-то не то. Сначала муж стал раздражительным: всю жизнь ходил в начальниках, а потом внезапно уволился из-за того, что ему стали делать подсказки люди младше его по рангу. Техничка могла сказать, какой ключ где взять, куда потом положить. Видимо, уже такие вещи стал забывать и раздражаться из-за этого. Меня насторожило это отношение к работе… Еще мы ехали на машине на дачу. Он потихоньку все левее и левее берет - в сторону встречки. Я боюсь, кричу уже: «Что ты делаешь?» Сначала муж отшучивался, потом во время поездки спрашивал, где поворачивать - привычную дорогу стал забывать. Тогда мы обратились к врачу.

Наталья Пензова.Фото: Алена МАРТЫНОВА

НАТАЛЬЯ, УХАЖИВАЕТ ЗА БОЛЬНОЙ ТЕТЕЙ:

- Сначала мы обратили внимание на провалы в памяти. Тетя поехала в санаторий в Белокурихе, проснулась и звонит мне: «Наташа, где я?» Потом даже дома перестала понимать, где находится, начала спрашивать, какое сегодня число. Диагноз поставили недавно. Назначили лекарства, но тетя часто отказывается, тогда говорим, что это витамины. Тете 69 лет. Иногда у нее возникает агрессия, особенно когда ей говорят про болезнь. Резко отвечает: «У меня все нормально, со мной все хорошо!» Не хочет осознавать болезнь. Еще сейчас бывает: идет по улице по знакомому маршруту - и вдруг забывает, где она. Хорошо, что понимает, как решить проблему: звонит мне, говорит, что заблудилась. Я спрашиваю, что рядом находится, что она видит, и так вывожу к дому. Пока еще не терялась так, чтобы мы ее искали.

Ирина Кирилловская.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИРИНА, УХАЖИВАЕТ ЗА МАМОЙ:

- Мама перестала отличать сон от реальности. Например, проснулась и побежала тут же куда-то. Я ей: «Куда пошла, мамочка?» Она: «За тобой же кто-то бежит, ты же украла масло. Я - тебя спасать». Или что-то в этом роде. Иногда ей снится, что кто-то стучит в дверь, она встает, идет открывать. Потом я стала замечать: если не может найти свои вещи, у нее появляется паника. Еще наблюдаются провалы в памяти: мама стала забывать людей, но не близких, а просто знакомых. Говорит: «Я помню внешне, а кто конкретно - не помню». Маме 84 года. Все это началось два года назад. Медицинские препараты, которые ей назначили, считаю, держат ее. Сейчас мама примерно в той же точке, что и была в начале заболевания. Жить с этим можно, но это очень тяжело. С мамой постоянно кто-то находится. Я днем работаю, поэтому нанимаю сиделку, а ночью сама рядом. Это сложно… Утром выхожу на работу, стою в дверях, а она спрашивает: «Где таблетки на утро?» А ведь только что вместе все разложили. Иногда давит чувство вины… Любовь, раздражение и чувство долга - одновременно.

АННА КОМИССАРОВА СОБИРАЕТСЯ ПЕРЕЕЗЖАТЬ К МАМЕ, КОТОРАЯ ЖИВЕТ В КАЗАХСТАНЕ:

- Я уже на пенсии, сейчас с мамой другие ее дети. Первый раз мы обратили внимание на перемены из-за ее странного беспокойства и необоснованного страха. Мама стала неряшлива, хотя работала главным бухгалтером всю жизнь и была очень аккуратна. К нам появились претензии: мама стала нас обвинять, что мы украли у нее что-то, куда-то что-то дели. Ей было 75 лет, когда все началось. Потом она видела на люстре каких-то людей, по ночам какие-то животные ей мерещились…

Светлана Дума.Фото: Алена МАРТЫНОВА

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Не бойтесь, если не можете вспомнить имя артиста»

Заведующая научно-консультативным центром клиники НИИ терапии профилактической медицины, кандидат медицинских наук, врач-невролог Светлана Николаевна Дума рассказывает, что сейчас все больше людей знают о болезни. Часто приходят люди, который «сами поставили себе диагноз».

- Бывает, люди чуть старше 60 лет утверждают: «У меня что-то с памятью». Часто они просто боятся, это признак тревожного расстройства. Если не можешь вспомнить имя артиста или забыл, куда положил очки или ключи, это не симптом болезни Альцгеймера. Болезнь - это когда снижается качество жизни, человек не может делать то, что для него было привычно.

Ухватить начало деменции сложно, весь мир пытается решить эту проблему. Сегодня существует достаточно сложная и дорогостоящая процедура диагностики - анализ спинно-мозговой жидкости. Однако не все родственники дают добро на то, чтобы пожилым людям делали пункции. Поэтому чаще диагноз ставят по анализу МРТ определенных зон мозга и тестированию.

Болезнь Альцгеймера - это болезнь людей старшего возраста. Считается, что симптомы проявляются к 84 - 85 годам, расстройство памяти имеют двое из трех человек старше 90 лет.

Признаки болезни Альцгеймера:

- Провалы в памяти, неспособность вспомнить пройденный маршрут

- Снижение повседневной активности

- Утрата навыков планирования, неспособность решить проблему самостоятельно

- Волнение при выполнении знакомых действий

- Нарушение ориентации во времени и пространстве

- Сложности при подборе слов в устной и письменной речи

- Потеря адекватности суждений

- Отсутствие социальных контактов, хобби

Людям, которые боятся развития болезни у себя, потому что имеют плохую наследственность, врачи советуют каждый день уделять время чтению художественной литературы; ходить на работу и в другие знакомые места новыми маршрутами; найти себе хобби.