В Новосибирске со склада транспортной полиции исчезли тысячи патронов

Со склада Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу в этом году исчезли более 25 тысяч патронов. Пропажа целой партии боеприпасов вскрылась быстро, расследованием занимались несколько силовых ведомств. В итоге оперативники выяснили, что часть партии осела в карманах местных охотников. Слава богу, не террористов, не боевиков. Позже вышли и на главного подозреваемого. Им стал сотрудник материально-технического подразделения сибирской транспортной полиции. Процесс над офицером начался в Новосибирском районном суде, но оказался закрытым для прессы. И все-таки корреспонденты КП-Новосибирск узнали кое-какие подробности громкой истории.

На скамье подсудимых - 43-летний полицейский.

- По сути его работа была связана непосредственно со складом. Он, как сотрудник материально-технического подразделения, был ответственен за хранение боеприпасов, - рассказал КП-Новосибирск источник в силовых структурах. - Но в итоге оттуда пропали около 27 тысяч патронов.

Как считает следствие, у полицейского были два подельника, они погон не носили. При обыске в их гаражах оперативники нашли часть похищенных боеприпасов. Речь идет о патронах для нарезного оружия - 7,62 калибра. Средняя цена за такой патрон на рынке - около 15 рублей. То есть добычей заговорщиков стали сотни тысяч рублей. Деньги не астрономические, однако воришки только начинали свой «бизнес».

Зачем офицеру рисковать, не очень понятно. Есть версия, что старался для любимого сына: тот занимается фигурным катанием, выступает на различных соревнованиях, все время в разъездах. Новые программы, костюмы, призовые места... И понятно ведь, что за большими достижениями стоят и большие вложения. Мама мальчика-спортсмена на прямой вопрос журналистов «КП» о тратах на сына ответила так:

- Не хочу, чтобы эту историю связывали с нами. К тому же мы с этим человеком в разводе.

Какие бы ни были причины, за преступление, если оно будет доказано, офицеру грозит приличный срок. Полицейского судят сразу по двум уголовным статьям: «Хищение боеприпасов группой лиц» и «Незаконный сбыт», а это от пяти лет лишения свободы и штраф до полумиллиона рублей.

КП-Новосибирск следит за процессом.