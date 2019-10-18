Облигация федерального займа и индивидуальный инвестиционный счет - почему это интересно?

Покупка облигаций федерального займа - сама по себе перспективная инвестиция. А если совершать сделку через индивидуальный инвестиционный счет, то дополнительно можно получить льготы от налоговой. Например, возвратом 13% от внесенной за год суммы, если в целом было внесено до 1 млн рублей. Максимальная выплата - 52 000 рублей (это 13% от 400 000 рублей). *

- ОФЗ надежна, ведь бумаги эмитированы Минфином. Клиенты «БКС Брокер» могут использовать пример готового портфеля «ОФЗ Рациональный» для формирования собственного, - рассказал Юрий Скоркин, руководитель департамента инвестиционных стратегий компании. По его словам, для этого потребуется открыть ИИС, каждый год вносить на него не менее 400 000 рублей и на эти средства купить, к примеру, облигации ОФЗ 26209**. Далее, в течение 3-х лет инвестор будет получать 52 000 рублей в виде налогового вычета и фиксированный купонный доход по бумагам в среднем до 7%.

Напомним, что «БКС Брокер», входящий в структуру ФГ БКС, лидирует в рейтинге Московской биржи*** и оказывает помощь более 350 000 клиентам в инвестировании денежных средств.

НАША СПРАВКА

* Налоговый вычет на доход физических лиц (НДФЛ) на внесенные деньги на индивидуальный инвестиционный счет. Вычет предоставляет Федеральная налоговая служба России по окончании налогового периода только физическим лицам — налоговым резидентам РФ, получающим доход, облагаемый НДФЛ (ст. 219.1 Налогового кодекса РФ). Под суммой 52 000 рублей понимается максимальная сумма, которая может быть возвращена Федеральной налоговой службой физическому лицу - налоговому резиденту РФ, который в соответствующем периоде получил доход, облагаемый НДФЛ, на сумму не менее 400 000 рублей, при внесении на индивидуальный инвестиционный счет суммы в размере 400 000 рублей, в соответствии со статьей 219.1 Налогового кодекса РФ.

** Облигация федерального займа 26209, эмитент Министерство Финансов РФ, раскрытие информации.

*** ООО «Компания БКС» номер 1 в рейтинге ПАО Московская Биржа «Акции и паи: режим основных торгов Т+, режим переговорных сделок и режим РПС с ЦК» по торговому обороту на июль 2019 года.