Отпустили на полтора года раньше: новосибирский экс-депутат, получивший срок за хищение, вышел по УДО

Бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Глазычев попался в 2016 году на хищении 949,7 миллиона рублей. Почти миллиард был уведен группой лиц, действовал депутат вместе с помощником, который умер, не дождавшись суда. Статья, которую вменили Глазычеву, - «Мошенничество в особо крупном размере».

Схема хищения вертелась вокруг новосибирского ЦУМа. Банк «УРАЛСИБ» предоставил торговому центру крупный заем на покупку акций ОАО «ГУМ». Но деньги перешли народному избраннику. До этого Глазычев обманул совет директоров ЦУМа и передал все имущество универмага подставной компании, оценив его в 8,5 миллиона рублей. В этом случае было также возбуждено дело по статье «Злоупотребление полномочиями», но его закрыли по истечении срока давности.

За хищение миллиарда Юрия Глазычева все-таки посадили - суд назначил ему 5 лет колонии общего режима.

Сегодня стало известно: экс-депутат вышел на волю, причем досрочно.

- Судом удовлетворено ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Глазычев освобожден от дальнейшего отбытия наказания условно-досрочно на 1 год 7 месяцев 25 дней, - сообщают в суде Калининского района. - Суд учел, что Глазычев отбыл срок наказания, назначенный по приговору, после которого возможно условно-досрочное освобождение, имеет поощрения, нарушений порядка отбывания наказания не допускал, наказание отбывает в колонии-поселении, трудоустроен, вопросы трудового и бытового устройства в случае условно-досрочного освобождения решены положительно.

Известно, что потерпевшая сторона никаких исков в суды не подавала. Таким образом, суд пришел к выводу, что цель уголовного наказания достигнута, справедливость восстановлена.

- Юрий Глазычев не нуждается в полном отбывания наказания, - постановил суд.