Смартфоны Xiaomi Redmi за 99 рублей в месяц в магазинах «Билайн»

Приобрести современные смартфоны по максимально выгодной цене можно в любом из магазинов или в интернет-магазине «Билайн» по всей России.

В акции участвуют сразу три смартфона Xiaomi: Xiaomi Redmi 7A, Xiaomi Redmi 7, Xiaomi Redmi Note 7. Приобрести их можно по цене от 99 до 530 рублей в месяц в зависимости от выбранной модели и объема памяти. Цена действительна при условии покупки смартфона в кредит на два года в комплекте с тарифом «Анлим» или «Первые гиги» и аксессуарами.

Смартфоны Xiaomi Redmi рассчитаны на широкую аудиторию. Например, Xiaomi Redmi 7 подойдет начинающим пользователям, эта модель ориентирована в первую очередь на молодежь и студентов. Xiaomi Redmi 7A создан для более продвинутых пользователей мобильного интернета, а Xiaomi Redmi Note 7 - для экономичных максималистов, которым важно сочетание доступной цены и высоких характеристик. Каждый из этих смартфонов оснащен мощной батареей емкостью 4000 mAh, поэтому его обладатели смогут дольше серфить в интернете, звонить, общаться в социальных сетях.

Более подробная информация об акции и смартфонах доступна здесь.

Купить смартфоны можно также в салонах дилеров.

НАША СПРАВКА

Кредитный продукт «0-0-24 Бр» от АО «ОТП Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита - от 2000 до 300 000 рублей, первоначальный взнос - 0 рублей, переплата - 0 рублей, срок - 24 месяца, ставка - 12,50% годовых, полная стоимость кредита - 12,50% годовых. Цены с НДС. Количество товаров ограничено. Акция действует с 07.10.2019 по 10.11.2019 на всей территории России, кроме Республики Крым, города Севастополя и Чукотского АО. Организатор акции - ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636. Xiaomi Redmi Note - Сяоми Редми Ноут.