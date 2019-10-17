Спасибо, доктор: «Комсомолка» вручила премию лучшим новосибирским докторам и клиникам

Конкурс стартовал в марте и длился полгода. За это время мы опубликовали десятки материалов о клиниках нашего города и врачах, новейших методах лечения и достижениях в борьбе за человеческую жизнь.

Галина Попова отметила, что право выбрать лучшую клинику и доктора отдали новосибирцам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Часто журналистов укоряют: вы пишете о происшествиях в здравоохранении, а о достижениях медицины - нет. «Комсомольская правда» уже три года повышает имидж и способствует привлекательности профессии врача - мы проводим конкурс среди клиник и специалистов. Право выбора отдали нашим читателям и слушателям, - отметила директор Новосибирского филиала Издательского дома «Комсомольская правда» Галина Попова.

Александр Колупаев поблагодарил участников за смелость, ведь открытое голосование - сложный процесс.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Помимо новосибирцев свою позицию высказали представители экспертного сообщества, в том числе регионального министерства здравоохранения.

- Благодарю «Комсомолку» за то, что занимаетесь хорошим делом: пропагандируете правильную медицину, позитивное отношение к ней. Большое спасибо участникам за то, что проявили смелость и поучаствовали в открытом голосовании, ведь это достаточно сложный процесс. В любом случае здесь нет проигравших, - сказал заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев.

Лучшим многопрофильным медицинским центром стала Медсанчасть-168.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Итак, победителем в номинации «Лучший многопрофильный медицинский центр» стала Медсанчасть-168.

- Мы можем проводить операции любой сложности, делать это позволяет техническое оснащение медучреждения. Есть стационар. Тем не менее к нашим главным преимуществам мы относим малоинвазивные операции - это хирургическое вмешательство в организм без разрезов. Так организму человека требуется меньше времени на восстановление. Не буду говорить громких слов, но каждая успешная операция - это наше достижение, - подчеркнул руководитель онкологического и хирургического направления клиники, доктор медицинских наук Антоний Садовский.

Диплом лауреата II степени получила клиника «Астра-Мед».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Диплом лауреата II степени вручили директору медицинского центра «Астра-Мед» Евгению Пантелееву.

- Нашей клинике больше 15 лет. У нас хорошо развиты направления педиатрии, женского здоровья, оказываем услуги для пожилых людей, а также предлагаем корпоративные программы. В этом году мы открыли новое направление анестезиологии и реанимации, чтобы обеспечивать пациентам качественное обезболивание при проведении эндоскопии. Ранее подобные методы применялись только в операционных и редко - в амбулаторных условиях. При проведении фиброгастроскопии и фиброколоноскопии используется общий наркоз. Таким образом, малоприятная процедура проходит быстро и комфортно. Более того, вскоре после вмешательства человек может садиться за руль. В планах открытие еще одного филиала клиники, - поделился Евгений Пантелеев.

Лучшим специализированным центром стал Центр доктора Бубновского.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В номинации «Лучший специализированный центр» первое место занял Центр доктора Бубновского.

Дипломом лауреата II степени наградили клинику «ВИЖУ».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Диплом лауреата II степени вручили Клинике микрохирургии глаза «ВИЖУ».

- Современное оборудование сейчас есть у многих. Кроме технического аспекта, мы делаем ставку на сервис: создаем комфортные условия для пациентов. Мы можем себе позволить уделить каждому достаточное количество времени, чтобы человек мог задать все интересующие вопросы, - говорит руководитель клиники по административной части Ирина Багрянцева.

Участников конкурса ждал вкусный торт.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Третье место - у Клиники эстетической медицины «Линлайн».

Помимо читателей мнение выразили и эксперты, выбрав своих победителей.

Стоматологическая клиника DA VINCI отмечена за внедрение передовых методов лечения в стоматологии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В специальной номинации «За внедрение передовых методов лечения в стоматологии» награждена стоматологическая клиника DA VINCI.

- В нашей клинике лечение проводится только с использованием микроскопа, что позволяет детально просматривать полость рта в сложных случаях. Пациент видит весь процесс: видеоизображение проецируется на потолок. Еще одна фишка нашей клиники: мы делаем виниры без обточки, соответственно, это бережет зубы, мы используем ультразвуковое удаление, отбеливание лазером. Мы применяем все новейшие технологии, используем современное оборудование, у нас работают доктора со стажем, - описала преимущества медицинского учреждения главный врач Клиники эстетической стоматологии DA VINCHI Анна Пащенко.

Гостей премии угостили ароматным вином холдинга «Ариант» и вручили подарки от «Ламинария Шоп».Фото: Алена МАРТЫНОВА

В торжественной обстановке победители и призеры получили народные награды. Партнерами мероприятия выступили холдинг «Ариант», выпускающий вина под торговыми марками Chateau Tamagne, ARISTOV, «Высокий берег» и «Кубань-вино», производитель натуральной экокосметики «Ламинария Шоп» и цветочный салон «Хочу букет».

Угощения предоставлены кейтерингом Анны Сидевич.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Фуршет с оригинальными закусками - кейтеринг Анны Сидевич.