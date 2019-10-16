Чемпионка мира и ее муж-тренер опоздали на самолет из-за сломанного табло в Толмачево.

Римма и Александр Ануфриевы - одна из самых известных спортивных пар в Новосибирске: она - чемпионка России, Европы и мира по грэпплингу (вид борьбы. - Прим. ред.), он - тренер сборной России в этой же дисциплине. К частым перелетам супруги привыкли, к поездке в аэропорт всегда относятся ответственно. Так было и в этот раз.

- Улететь в Москву нам нужно было в мой день рождения - предстояли сборы перед чемпионатом мира, так что опаздывать ни в коем случае нельзя было, - рассказал КП-Новосибирск Александр. - В Толмачево мы приехали за полчаса до начала регистрации.

Римма и Александр прошли регистрацию, сдали вещи и пошли в кафе попить кофе. Рейс был назначен на 11.50, до вылета оставался еще час.

Римма и ее муж ждали вылета в аэропорту. Фото: личный архив.

- Я следил за временем и смотрел на единственное табло, которое было видно из кафе. Там было написано: 6-й выход, - говорит Александр. - Никаких оповещений при этом мы не слышали.

Когда на часах было начало 12-го, Римма и Александр поспешили на посадку. Но там их ждал неприятный сюрприз.

- Мы не увидели у стойки ни одного человека, - описывает ситуацию Александр. - Поняли, что выход явно не наш, побежали обратно и на другом табло увидели, что нам нужен 10-й выход, а не 6-й.

Те самые билеты, которыми спортсмены так и не воспользовались. Фото: личный архив.

Спортсмены побежали туда, но было уже поздно.

- Представители авиакомпании S7 заявили, что мы опоздали на 2 минуты и посадка уже завершена, - возмущен Александр. - А еще утверждали, что специально для нас делали объявление по громкой связи, произносили наши фамилии! Но мы ничего такого не слышали! Более того, оказалось, что первое табло показывало расписание предыдущего дня!

Александру и Римме пришлось менять билеты на следующий рейс, который был через три часа.

- Мы переплатили неустойку - 17 тысяч рублей, с учетом того, что наши билеты туда и обратно стоили 50 тысяч рублей на двоих, сумма получилась немаленькая, - объясняет тренер. - Разумеется, мы потребовали в представительстве авиакомпании бланки, чтобы написать претензии. Но нас стали обвинять в том, что мы сами и виноваты, все прослушали. Претензию мы написали с боем.

Чемпионат мира Римма выиграла. Фото: личный архив.

На этом злоключения спортсменки и ее мужа не закончились.

- Во второй раз мы специально сели в зале ожидания под громкоговорителем и у табло, - продолжает Александр. - Пошли опять к 6-му выходу, как указывало табло. Стоим в очереди и вдруг слышим: «Пассажирка Ануфриева, подойдите на посадку к 10-му выходу». Нас аж передернуло: оказывается, выход на посадку поменяли, но объявить об этом опять никто не удосужился. Прибежали мы к нужному выходу за 10 секунд до конца посадки! Но если бы мы, как и в прошлый раз, не знали, куда бежать, то снова опоздали бы.

Теперь спортсмены намерены получить компенсацию за несостоявшийся полет и попорченные нервы. А вот аэропорт Толмачево свою позицию пока не обозначил. Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос, ответ мы обязательно опубликуем.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Им положена компенсация»

Вот что советует адвокат Михаил Спиридонов:

- Здесь налицо нарушение прав потребителей: из-за неисправного табло услуга, то есть перелет в Москву, не была оказана. Пассажиры имеют право требовать компенсацию не только за билеты в Москву, но и за моральный вред. И если после претензий сумму не возместят, нужно идти в суд. Совет для всех в подобной ситуации: обязательно сохраняйте билеты и пишите претензии, подробно описывая всю ситуацию! Фото и видео тоже станут доказательствами.

ОФИЦИАЛЬНО

«В АЭРОПОРТУ БЫЛ ПЕРЕПАД НАПРЯЖЕНИЯ»

В Ространснадзоре прокомментировали журналистам КП-Новосибирск ситуацию с табло:

- Меньше чем за сутки до случая со спортсменами в аэропорту Толмачево был зафиксирован перепад напряжения, в связи с чем наблюдались перебои в работе электронных систем информирования пассажиров. После восстановления работы информационных систем была проведена проверка - информация на всех табло на момент проверки оказалась актуальная, соответствующая вечернему расписанию. При выявлении отображения неактуальной информации на электронной панели в кафе в виде фрагмента вечернего расписания, связанного с перепадом напряжения, неполадка была устранена.