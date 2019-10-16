2019-10-16T17:57:31+03:00
В мире

Домкрат «Ермак» стал лучшим автоаксессуаром России

Он взял первое место на премии «Автокомпонент года»
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Домкрат «Ермак» стал лучшим автоаксессуаром России. Фото предоставлено компанией Галамарт.Домкрат «Ермак» стал лучшим автоаксессуаром России. Фото предоставлено компанией Галамарт.
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В Москве в рамках выставки MIMS - Automechanika - 2019 состоялось награждение победителей и финалистов национальной премии «Автокомпонент года-2019». Отметим, премия учреждена в 2011 году и является независимой профессиональной наградой для компаний-производителей и дистрибьюторов автокомпонентов за успехи на рынке России. Однако впервые в этом году прошло награждение в новом разделе – «Автоаксессуар года – 2019».

Победителем стал

домкрат от собственной торговой марки «Гала-Центра» - «Ермак».

Стоит отдельно сказать, кто выбирал лучший автоаксессуар года. Жюри помогала определиться с победителем популярный автомобильный youtube-блогер Елена Лисовская. Подписчики канала «Лиса рулит» вместе с ней самой оценивали характеристики различных домкратов, на основе этих оценок оргкомитет уже провел ранжирование.

Участники испытаний опробовали различные домкраты и выставили оценки по пятибалльной шкале по различным критериям: количество качков (сколько нужно совершить движений для отрыва колеса), длина рукоятки (чем она длиннее – тем удобнее использовать домкрат), высота подъема, эргономика и удобство использования, а также хранение (наличие кейса или чехла). С большим отрывом по всем показателям победил домкрат «Ермак» - участники отметили его удобство и малое количество качков, нужных для поднятия автомобиля.

Также призовое место в категории «Автокомпрессоры» досталось компрессору собственной торговой марки «Гала-Центра» - NEW GALAXY

2019-ый стал для нашей компании очень удачным годом, - отметил категорийный менеджер направления «Автоаксессуары» «Гала-Центра» Максим Громов. - Мы получили сразу две премии в категориях «лучший компрессор» и «лучший домкрат». Это большое достижение, и я хочу отметить замечательную работу всей нашей команды».

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