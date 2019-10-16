Это папа виноват: пятилетняя сибирячка приседает быстрее секундной стрелки

Виктория Сафронова поставила рекорд России. Девочка за минуту присела 71 раз и даже не запыхалась. Приседала Вика под чутким контролем папы, он ведь тренер. То ли еще будет…

Любовь к пробежкам, зарядке и тренировкам привил всему семейству его глава - Андрей Сафронов. Сначала женой занялся, а потом и на детей переключился.

- Каждое утро мы с женой делаем зарядку, по вечерам выходим на пробежки, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Андрей Владимирович. - Я сам кандидат в мастера спорта по боксу и мастер спорта по кикбоксингу, поэтому знаю, какие упражнения полезны.

Сафроновы - спортивная семья.

Сына и дочку родители всегда брали на тренировки с собой. Маленькая Вика сначала играла на травке, а потом заявила: «Я тоже хочу с вами тренироваться». Папа желание дочки поддержал.

- Начали вместе делать растяжку. Потом обратил внимание, что Вика стала интенсивно приседать. Засекли время - и решили подать заявку в Книгу рекордов России, - объясняет тренер.

Сначала результат был слабоват - всего 61 раз за минуту. За месяц Вика смогла увеличить результат на 10 приседаний. Дело оставалось за малым - семья Сафроновых отправила видео и стала ждать решения экспертов.

Кроме спорта девочка еще занимается танцами. Фото: Личный архив героев.

- Нашу заявку одобрили и подтвердили, что это достижение действительно является рекордом, - радуется Андрей Сафронов.

Сейчас Вика занимается кикбоксингом, танцами и вокалом. В спорте девочку тренирует папа. Сибирячка спокойно встает в спарринги с мальчиками, а если пропускает пару ударов - начинает злиться, но ни слезинки не уронит. Вика мечтает стать чемпионкой мира по кикбоксингу и певицей.

У юной звездочки подрастает брат, его тоже планируют отдать в спорт. Только спрос будет в несколько раз строже и больше, чем с девочки.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Главное - приседать регулярно»

Врач-терапевт диагностического центра № 5 Анна Землянухина считает, что подобные рекорды для здоровья ребенка не опасны, главное - давать нагрузку постепенно:

- Если ребенок правильно натренирован и подготовлен, то в этом нет ничего страшного. Но если нагрузка усиленная, то это может негативно сказаться на здоровье. Некоторые думают, что если постоянно приседать, то коленки могут «стереться». Не смешите, ребенок же не будет всю жизнь приседать! Это лишь тренировка, при правильных регулярных физических нагрузках на суставах это не скажется.