«Ты дочь на панель готовишь?»: первоклассницу и ее маму осудили за танцы на пилоне

Птичка, крабик, паучок… Думаете, мы перечисляем представителей мира фауны? Нет, это названия трюков в Pole Dance. Эти и не только эти элементы умеет выполнять на пилоне семилетняя Злата Щеколова из Новосибирска. Мама юной чемпионки рассказала, как решила отдать дочку танцевать на пилоне и какие медали уже есть в копилке ребенка.

Первые шаги Златы в Pole Dance, тогда ей было 5 лет. Фото: личный архив героев.

«МАМА, Я ХОЧУ НА ПИЛОН»

Первой попробовать себя в Pole Dance пять лет назад решила сама мама Златы - Светлана.

- Муж подарил мне пилон, и мы установили его дома. Злате тогда было всего четыре года, - рассказала КП-Новосибирск молодая мама.

Злата уже занималась танцами - сначала бальными, потом им на смену пришли эстрадные, шоу-балет. Когда в доме установили шест, все внимание девочки было приковано к нему. Злата крутилась на нем и пыталась залезть на самый верх.

- Спустя какое-то время Злата заявила, что не хочет больше танцевать эстрадные танцы. Ей нужен был только пилон. Я удивилась, но решила исполнить желание дочки. Начала искать тренера, - продолжает Светлана.

Девочка учится делать все более сложные элементы. Фото: личный архив героев.

РОДСТВЕННИКИ ХВАТАЛИСЬ ЗА ГОЛОВЫ

Первый год к пилону ребенка никто не подпускал. Девочка растягивалась и проходила общую физическую подготовку. Нужно было мышцы и тело привести в нужную форму.

- Когда Злата начала делать первые элементы на пилоне, мы увидели, что она трусит. Я стала ее поддразнивать, а тренер мне строго-настрого запретила это делать, - объясняет Светлана. - Пусть лучше она его немного боится, чем шею себе свернет.

Родственники и друзья схватились на голову. Как можно отдать ребенка в такой вид спорта? Ведь маленькая девочка рядом с атрибутом стриптизерши у некоторых вызывает двусмысленные ассоциации.

Тренировки в родном зале. Фото: личный архив героев.

- Мне все говорили: «Ты что, дочь на панель готовишь? Или в стриптиз отдать хочешь?» После этого я сразу отсеяла из своего круга общения таких людей. Главное, что муж нас поддерживает, а он - главный фанат нашей дочери, - говорит женщина.

Воспитатели в садике, видя достижения Златы, хвалили и поздравляли девочку. Родители других детей удивлялись: «А как вы туда попали?», «Не сложно ли ребенку?» Некоторые даже записали своих детей на Pole Dance.

УЛЫБКА ОТ ПОБЕДЫ И СЛЕЗЫ ПОРАЖЕНИЯ

Злата занималась всего полгода, когда тренер решила отправить ее на городские соревнования в Омск, это было в декабре 2018 года.

- Все мои мысли испарились, когда Злата вышла на сцену. На удивление, она держалась уверенно и не забыла ни один элемент, - добавляет Светлана. - Мы плакали, когда она взяла золото, а Злата отреагировала, будто так и надо было. Схватила кубок и радостно побежала к нам.

Злата на отчетном концерте. Фото: личный архив героев.

Дальше - золото на чемпионате по Сибирскому федеральному округу в Кемерово. А в Новосибирске девочка потерпела небольшое поражение.

- Нам сначала предложили отказаться от участия, потому что вероятность нашей победы была мала. Я решила тогда, что Злате нужно пережить и неудачу. Слез тогда было море, ведь до третьего места не хватило всего одного балла, - вспоминает Светлана.

Сейчас Злата готовится к новым соревнованиям - оттачивает на пилоне новые элементы. Кстати, сын Светланы тоже спортсмен и может показать на пилоне пару элементов.