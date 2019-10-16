«Ты дочь на панель готовишь?»: первоклассницу и ее маму осудили за танцы на пилоне
Птичка, крабик, паучок… Думаете, мы перечисляем представителей мира фауны? Нет, это названия трюков в Pole Dance. Эти и не только эти элементы умеет выполнять на пилоне семилетняя Злата Щеколова из Новосибирска. Мама юной чемпионки рассказала, как решила отдать дочку танцевать на пилоне и какие медали уже есть в копилке ребенка.
Первые шаги Златы в Pole Dance, тогда ей было 5 лет. Фото: личный архив героев.
«МАМА, Я ХОЧУ НА ПИЛОН»
Первой попробовать себя в Pole Dance пять лет назад решила сама мама Златы - Светлана.
- Муж подарил мне пилон, и мы установили его дома. Злате тогда было всего четыре года, - рассказала КП-Новосибирск молодая мама.
Злата уже занималась танцами - сначала бальными, потом им на смену пришли эстрадные, шоу-балет. Когда в доме установили шест, все внимание девочки было приковано к нему. Злата крутилась на нем и пыталась залезть на самый верх.
- Спустя какое-то время Злата заявила, что не хочет больше танцевать эстрадные танцы. Ей нужен был только пилон. Я удивилась, но решила исполнить желание дочки. Начала искать тренера, - продолжает Светлана.
Девочка учится делать все более сложные элементы. Фото: личный архив героев.
РОДСТВЕННИКИ ХВАТАЛИСЬ ЗА ГОЛОВЫ
Первый год к пилону ребенка никто не подпускал. Девочка растягивалась и проходила общую физическую подготовку. Нужно было мышцы и тело привести в нужную форму.
- Когда Злата начала делать первые элементы на пилоне, мы увидели, что она трусит. Я стала ее поддразнивать, а тренер мне строго-настрого запретила это делать, - объясняет Светлана. - Пусть лучше она его немного боится, чем шею себе свернет.
Родственники и друзья схватились на голову. Как можно отдать ребенка в такой вид спорта? Ведь маленькая девочка рядом с атрибутом стриптизерши у некоторых вызывает двусмысленные ассоциации.
Тренировки в родном зале. Фото: личный архив героев.
- Мне все говорили: «Ты что, дочь на панель готовишь? Или в стриптиз отдать хочешь?» После этого я сразу отсеяла из своего круга общения таких людей. Главное, что муж нас поддерживает, а он - главный фанат нашей дочери, - говорит женщина.
Воспитатели в садике, видя достижения Златы, хвалили и поздравляли девочку. Родители других детей удивлялись: «А как вы туда попали?», «Не сложно ли ребенку?» Некоторые даже записали своих детей на Pole Dance.
УЛЫБКА ОТ ПОБЕДЫ И СЛЕЗЫ ПОРАЖЕНИЯ
Злата занималась всего полгода, когда тренер решила отправить ее на городские соревнования в Омск, это было в декабре 2018 года.
- Все мои мысли испарились, когда Злата вышла на сцену. На удивление, она держалась уверенно и не забыла ни один элемент, - добавляет Светлана. - Мы плакали, когда она взяла золото, а Злата отреагировала, будто так и надо было. Схватила кубок и радостно побежала к нам.
Злата на отчетном концерте. Фото: личный архив героев.
Дальше - золото на чемпионате по Сибирскому федеральному округу в Кемерово. А в Новосибирске девочка потерпела небольшое поражение.
- Нам сначала предложили отказаться от участия, потому что вероятность нашей победы была мала. Я решила тогда, что Злате нужно пережить и неудачу. Слез тогда было море, ведь до третьего места не хватило всего одного балла, - вспоминает Светлана.
Сейчас Злата готовится к новым соревнованиям - оттачивает на пилоне новые элементы. Кстати, сын Светланы тоже спортсмен и может показать на пилоне пару элементов.
Пятилетняя девочка приседает быстрее секундной стрелки.
ИСТОЧНИК KP.RU