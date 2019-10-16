2019-10-16T12:25:32+03:00
Дом. Семья

Замерзшая, измученная, голодная: библиотека приютила кошку, от которой трижды отказались люди

Басю пришлось спасать ветеринарам после неудачной беременности, операция была не из дешевых, но сотрудники библиотеки скинулись на нее
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Кошку спасли зимой: она замерзала на улице.Кошку спасли зимой: она замерзала на улице.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА
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В новосибирской библиотеке им. Гоголя вместе с детьми книжки читает кошка по имени Бася. Животное спасли от смерти сами библиотекари. Свой поступок не афишировали. Но корреспонденту КП-Новосибирск все-таки согласились рассказать о появлении питомца.

Дело было зимой. Одна из сотрудниц вышла с работы, как увидела на улице кошку. Та была замерзшая, измученная, голодная. «Еле передвигала лапами», — вспоминает женщина. Бася, так назвали потеряшку, когда-то могла быть домашней, поэтому библиотекари стали искать ее хозяев. Но не нашли.

Кошка теперь живет среди книг и детского внимания. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Кошка теперь живет среди книг и детского внимания.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— Развесили объявления на окнах нашей библиотеки. Мы боялись, что никто за ней не придет. Кошка уже взрослая, не котенок... Тем не менее, два раза у нас ее забирали. Но мы предупреждали потенциальных владельцев, если у вас Бася дома не приживется, выкидывать ее не нужно. Верните нам. Лучше пускай у нас, чем на улице, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Коновалова, ведущий библиотекарь.

Так и случилось. Кошка не прижилась в двух домах, признавала только стеллажи с книжками. Тут и решено было ее оставить. К тому же пушистый библиотекарь привлекал детей, вдохновлял их на чтение. Сотрудники кормили Басю тем, что ели сами. Плюс детишки стали носить урчащей гостье вкусняшки.

Но прошел месяц-другой и стало понятно: Бася вернулась к стеллажам не одна, она ждет потомство... Беременность оказалась тяжелой. Библиотекари, которые привязались к животному, перепугались, видя, как кошка не находит себе места, мучается от боли. Повезли ее в ветклинику.

Бася — украшение библиотеки. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Бася — украшение библиотеки.Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

— Оказалось, что наша Бася из-за осложнений при беременности была при смерти, детенышей своих она потеряла, — говорит Татьяна Алексеевна.

Женщины сами скинулись деньгами, чтобы спасти кошачью жизнь. Бася перенесла сложную операцию. Реабилитация тоже была тяжелой. Одна из сотрудниц даже принесла из дома теплую шубу и ночевала вместе с кошкой в библиотеке, так переживала за ее состояние. В итоге — выходили.

Сейчас Бася — любимица посетителей и украшение библиотеки. Котят у нее нет, но детского внимания точно хватает: почти каждый школьник, пришедший за книжкой, считает своим долгом почесать Баську за ушком. Или прочитать ей вслух Пушкина. Того и глядишь кошка станет, как в сказке, «ученой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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