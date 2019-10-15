2019-10-15T19:43:47+03:00
Происшествия

Слишком дорогая сиделка: прислуга «сняла» с хозяйки украшения на 100 тысяч рублей

На допросе воровка рассказала, что болела и деньги ей нужны были на лекарства. Но вполне возможно, что это отговорка, выдуманная, чтобы смягчить судей.
Анна ПАШАГИНА
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Рамаяна работала сиделкой у пожилой женщины. Фото: соцсети.Рамаяна работала сиделкой у пожилой женщины. Фото: соцсети.
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В Новосибирске вынесли приговор по делу о краже драгоценностей. Сиделка украла у пенсионерки, за которой ухаживала, украшения на 97 тысяч рублей. Вычислила воровку наследница старушки, проследив за жадной домработницей до… ломбарда.

ТАЙНАЯ КОМНАТА

Рамаяна Дамирова* устроилась работать в семью Приживаловых* в ноябре 2018 года. В ее обязанности входило присматривать за Светланой Борисовной, пожилой женщиной. Иногда Рамаяна по собственной инициативе прибирала в квартире - четыре жилые комнаты, а вот пятая была постоянно закрыта. Сказки о Синей Бороде служанка, видимо, не читала, поэтому не побоялась однажды открыть тайную комнату. А заодно и прибраться там…

- Зарплату сиделке хозяйка квартиры выплачивала всегда в срок. Никаких задолженностей не было, - говорится в показаниях в обвинительном приговоре.

Так что заподозрить Рамаяну в восстановлении справедливости путем присвоения чужой ювелирки не получилось.

Украшения Рамаяна обнаружила абсолютно случайно. Во время уборки женщина обратила внимание на приоткрытый шкафчик, в котором стояла шкатулка с дорогими украшениями. В этот момент в голове воровки и засела шальная мысль.

- Весной 2019 года обвиняемая совершила первую кражу. Она дождалась, когда за ней никто не будет наблюдать, и вытащила драгоценности из шкатулки, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск государственный обвинитель Ася Овчинникова.

Рамаяна забрала из шкатулки фигурные булавки из золота, 12 подвесок с белым камнем и цепочку. Выйдя из квартиры, женщина направилась в ломбард, чтобы сдать драгоценности.

Сиделка подумала, раз смогла провернуть дело однажды, значит, получится и снова. Решила сработать по-крупному и забрала сережки с драгоценными камнями, мужскую печатку с гравировкой, обручальные кольца.

- Эти драгоценности обвиняемая тоже сдала в ломбард. Общая сумма ущерба составила 97 тысяч рублей, - отметила государственный обвинитель Ася Овчинникова.

Дочка хозяйки квартиры обнаружила пропажу фамильных драгоценностей. Сначала подумала, что украшения были переложены в другое место, а потом поняла, что дело нечисто.

Женщина утверждает, что украла украшения, чтобы купить себе лекарства. Фото; соцсети.

Женщина утверждает, что украла украшения, чтобы купить себе лекарства. Фото; соцсети.

ДЕНЬГИ ПОТРАТИЛА НА ЛЕКАРСТВА

Рассказала о пропаже маме, но та сначала не придала значения - может, и запропастились куда-то побрякушки, потом найдутся. Тревогу дамы забили, когда драгоценности понадобились для выхода в свет - мама предложила дочери надеть подвеску на защиту диплома. Украшения искали долго и всей семьей, но вместо находки вскрылась пропажа обручальных колец, мужской печатки и всего остального.

- Подозрения сразу пали на сиделку, потому что посторонние в квартиру не заходили. Дочка Светланы Борисовны решила проследить за женщиной, чтобы понять, верны ли предположения матери, - объясняет прокурор Ася Овчинникова.

Сибирячка аккуратно провела слежку за Рамаяной и увидела, как та заходит в ломбард на пересечении улиц Челюскинцев и Ленина. Девушка сделала фотографию и обратилась в полицию.

- Рамаяна призналась в содеянном. Сказала, что закладывала украшения, чтобы потом выкупить, но денег на это не было. Вырученные средства сиделка тратила на лекарства. Женщина утверждает, что у нее были проблемы со здоровьем, - добавляет Ася Овчинникова.

Однако о проблемах и конкретных болячках ничего не знает даже адвокат Рамаяны. Вполне возможно, что это отговорка, выдуманная, чтобы смягчить судей.

За два эпизода кражи Рамаяне дали год колонии-поселения.

* Имена участников истории изменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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