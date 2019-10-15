Соседи бросили породистого пса умирать на привязи после смерти его хозяйки

Грозные, зубастые, опасные на вид - собаки так называемых бойцовских пород в Новосибирске «пачками» оказываются на улице. За месяц порядка 20 четвероногих остались без крыши над головой и с огромной дырой в душе. Наигравшиеся хозяева выкидывают собаку модной породы на улицу, а пристроить такого мощного питомца оказывается не просто. Инициативу в свои руки берут волонтеры - хозяева собак этих же пород. Они уверяют: питбуль только на вид грозен, на самом деле он добрый. Мы побывали в зоогостинице, где сейчас содержат нескольких представителей этих пород. Волонтер Наталья рассказала историю каждого постояльца.

Хозяева Бакса уехали в Северную столицу - город интеллигентов. Но разве так поступают воспитанные люди?Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Стаффа по кличке Бакс нашли на улице Мира, пес несколько дней был привязан к мусорному баку, рядом - миски с едой и водой. История его жизни - это история предательства. Молодые хозяева - парень с девушкой - решили сменить место жительства. Уехали в Петербург. Взять с собой собаку возможности не было. В новую жизнь ребята отправились налегке. Пса отдали бесплатно в первые попавшиеся руки. Новый хозяин сначала отправил Бакса жить в мусорный контейнер, а потом и вовсе оставил возле мусорки.

Наталья уверена: в том, что грозные собаки оказываются на улице, виноват лишь человек.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Наталья уверена: в том, что грозные собаки оказываются на улице, виноват лишь человек.

- Собаки бойцовских пород - самые незащищенные, ведь на них заочно ставят клеймо убийцы, - говорит волонтер Наталья. - Люди их боятся, но на самом деле эти псы не злые - они ориентированы на человека, породу выводили как компаньона. Естественно, если собаку бросают, она начинает обороняться, но наладить контакт с ней легко, так как в генетике уже «зашита» любовь к человеку.

Хозяин - дальнобойщик, а у хозяйки новая жизнь, в которой собаке из прошлого нет места.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

История Грома не менее печальна. Хозяева - муж с женой - развелись. Женщина сказала, что в новой жизни ей собака не нужна, а мужчина - дальнобойщик, у него нет возможности ухаживать за животным. Так Гром оказался у другой пары. Поначалу молодые люди с радостью приняли стаффа, сделали несколько снимков для «Инстаграма», а потом решили снова пристроить животное.

Основная причина - безответственность, но ее никто не называет.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

- Животное мы забрали, теперь Гром живет в гостинице. Оплачивают его жилье здесь и корм обычные люди, любители этой породы, - объясняет Наталья. - Вообще, «переезд», «развод», «аллергия у ребенка», «умерли все родственники» - самые популярные причины, которые называют те, кто решил избавиться от собаки. На самом же деле мы понимаем: главная и единственная причина - это тотальная безответственность.

Сэму 9 лет.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Это Сэм, ему 9 лет. Его хозяйка умерла, родственников нет. Соседи привязали Сэма к забору. Люди ходили мимо, опасаясь грозного с виду пса, но помочь хоть чем-то, даже подбросить еду, почему-то не сообразили. Добровольцы из сообщества помощи стаффам, узнав об этом случае, ночью приехали по указанному адресу и забрали собаку.

Люди боятся подойти к брошенной собаке.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

- Собака может гавкать на человека, но это лишь демонстрация страха, недоверия к человеку. А что еще остается делать, если тебя выбросили? - оправдывает животных Наталья. - С псами, которых мы подобрали, работают зоопсихологи, они помогают питомцам восстановить эмоциональный баланс. Собаки игривы, радуются каждому приходу человека.

Милый и дружелюбный метис.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Это Нейл, метис лабродора и стаффа. Он несколько месяцев бегал по улицам в одном из поселков Новосибирской области. Сначала его подкармливали дети, потом - забрали зоозащитники.

Историй, когда бросают породистых псов, много. Их привязывают к деревьям в лесу, оставляют в зоогостинице будто бы на неделю, а потом не возвращаются. Одну собаку молодая пара оставила в съемной квартире с девятью щенками.

Часть вины лежит на «разведенцах».Фото: Екатерина КОМЯКОВА

- Почему заводят породистых собак? Иногда это желание следовать моде, - рассуждает Наталья. - Однако люди не понимают, что в собаку надо вкладывать деньги, силы, эмоции. Еще таких собак бездумно разводят ради продажи щенков. Причем продают сначала за 5 тысяч рублей, а потом уже либо за тысячу, либо вовсе раздают бесплатно.

В селе Каменка соседи конфликтуют из-за содержания собак.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

В селе Каменка рядом с зоогостиницей живет женщина, которая разводит стаффордширских терьеров, держит их на цепи в будке на улице - считает, что эти собаки рождены, чтобы драться. Соседи слышат, как скулят и визжат псы за высоким забором. С такими «любителями» животных зоозащитники борются.

- В первую очередь у собаки должны быть нормальные хозяева. Без этого адекватную собаку не воспитать, - уверена Наталья.