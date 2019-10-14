2019-10-14T20:59:46+03:00
Звезды

Музыканты Brainstorm объяснили, как написали песню «Про секс»

В Новосибирске выступила знаменитая латвийская группа, поющая на трех языках, публика была в экстазе
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Вокалист Brainstorm признался, что их группу не всегда узнают по названию.Вокалист Brainstorm признался, что их группу не всегда узнают по названию.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В Новосибирске прошел концерт Brainstorm. Латвийская группа выступала во дворце культуры Железнодорожников почти два часа. Этого времени хватило не только на песни, но и на массу историй. Ими со сцены охотно делился вокалист Ренарс Кауперс.

Концерт сопровождался световым шоу. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Концерт сопровождался световым шоу.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Артист, например, поведал, как в репертуаре появился хит - песня «Про секс».

«Почему всегда только говорил про цех, папа, почему ты мне не рассказывал про секс?» - такие слова звучат в композиции, которую группа исполняет совместно с «Кастой». За этим вопросом, оказывается кроются реальные события.

Несмотря на 45-летний возраст Ренарс Кауперс выглядел отлично и все время прыгал по сцене. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Несмотря на 45-летний возраст Ренарс Кауперс выглядел отлично и все время прыгал по сцене.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Поводом стал юбилей отца одного из артистов группы Яниса Юбалтса. На этом празднике старик спросил у трех своих сыновей, есть ли к нему какие-то важные вопросы. Отец предположил, что, возможно, упустил в жизни что-то важное и не поведал наследникам. На что младший (как раз – гитарист Brainstorm) обратился: «Папа, а почему ты никогда не рассказывал нам про секс?»

Гитарист группы Янис Юбалтс задал отцу нескромный вопрос и это стало основой для песни. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Гитарист группы Янис Юбалтс задал отцу нескромный вопрос и это стало основой для песни.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Он удивился. Постоял, немного покраснел и ответил: «У тебя - два брата старших. Они же тебе все рассказали», - со сцены ДКЖ закончил историю Янис, сорвав аплодисменты и смех публики.

Гитарист и ударник спелись. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Гитарист и ударник спелись.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Вот эта фраза «папа, почему ты мне не рассказывал про секс» она нам очень понравилась, и, вот, вышла песня вместе с группой «Каста», - подвел итог вокалист Ренарс, после чего новый хит прозвучал в концертном зале.

Латвийская группа исполнила не только старые хиты, но и новинки. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Латвийская группа исполнила не только старые хиты, но и новинки.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А еще артисты посетовали, что многие люди, знакомые с песнями Brainstorm, не знают, кто их исполняет.

- Мы летели в России из од

Зрители не уставали снимать "сторис" для инстаграма. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Зрители не уставали снимать "сторис" для инстаграма.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ного города в другой и сдавали багаж, а на багаже написано – «Brainstorm». Девчонки у регистрации спрашивают: «А что это за группа?» И наш техник говорит: это группа Brainstorm. А девчонка говорит: «Мы не знаем эту группу». А техник говорит: «Стопудово вы знаете пять их песен». Девчонка говорит: «Мы не знаем группу, как мы можем знать их песни?» И вот начинается перечисление этих песен, наш техник прекрасно поет. И девчонки говорят, что, конечно, мы знаем «Mabe», знаем «Ветер», знаем «Выходные», - поделился со сцены Ренарс.

Поклон Новосибирску. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Поклон Новосибирску.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

По его мнению, есть «большая пятерка песен Brainstorm», которую, действительно, знает большая часть аудитории. Но когда он предложил новосибирским зрителям назвать эти пять, оказалось, что любимых хитов – гораздо больше.

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Музыканты рассказали, на каком языке были бы рады услышать свои песни, допустимы ли компромиссы по отношению к употреблению нецензурной лексики в творчестве и каким песням из своих альбомов они пророчили великое будущее, но этого не случилось… На наши вопросы отвечали Ренарс Кауперс, Янис Юбалтс, Каспарс Рога и Марис Михельсонс (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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