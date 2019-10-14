2019-10-14T13:10:28+03:00
Общество

На тропе войны: что делать, если свекровь или теща жизни не дают

Протоиерей Андрей Ромашко рассказывает, как молодой семье правильно разрешить подобный конфликт.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Жена не может ужиться со свекровью, а муж - с тещей. Банальный сценарий жизни. Родители зачастую не воспринимают молодую семью всерьез и делают первую грубую ошибку - нарушают личные границы. Подобные поступки родители мотивирует тем, что хотят помочь, и недоумевают, почему отношения у молодых вдруг не ладятся. А потом как снежный ком: атмосфера в семье накаляется, недопонимание растет, как итог - молодая семья распадается.

Протоиерей Андрей Ромашко дает совет, как жить дружно со всеми членами семьи.

Свекровь или теща жизни не дает. Что делать?.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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