На тропе войны: что делать, если свекровь или теща жизни не дают

Жена не может ужиться со свекровью, а муж - с тещей. Банальный сценарий жизни. Родители зачастую не воспринимают молодую семью всерьез и делают первую грубую ошибку - нарушают личные границы. Подобные поступки родители мотивирует тем, что хотят помочь, и недоумевают, почему отношения у молодых вдруг не ладятся. А потом как снежный ком: атмосфера в семье накаляется, недопонимание растет, как итог - молодая семья распадается.

Протоиерей Андрей Ромашко дает совет, как жить дружно со всеми членами семьи.

Свекровь или теща жизни не дает. Что делать?.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».