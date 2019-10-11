2019-10-12T07:35:16+03:00
Woman

Ей не дашь! Сибирячки старше 55, которые выглядят фантастически

В Новосибирске прошел конкурс-дефиле среди сибирячек пенсионного возраста. Женщины показали яркие образы и поделились своим мнением – как стоит одеваться, когда тебе чуть-чуть «за» и что нельзя носить ни в коем случае
Екатерина КОМЯКОВА
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Сибирячки элегантного возраста устроили дефиле.Сибирячки элегантного возраста устроили дефиле.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В конкурсе участвовали 8 дам, мы поговорили с некоторыми из них, узнали, какие ориентиры в стиле они выбрали. Одна из участниц призналась, что недавно приехала из деревни, другая – не приемлет в образе сатанистских символов, третья – сумела круто изменить жизнь за два года до выхода на пенсию. Смотрим на красавиц осеннего возраста и знакомимся с их смелыми историями.

Екатерина связала кардиган сама. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Екатерина связала кардиган сама.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Екатерина Краус, 64 года. Инженер по диплому, по призванию рукодельница.

- Наряд мой личный. Кардиган вязала сама, ожерелье, серьги – тоже моих рук дело. Стильная женщина – красивая, уверенная в себе, достойная. В нашем возрасте надо носить самые роскошные вещи, когда их еще носить? Считаю, не надо ходить в майках по улице, когда их надевает зрелая женщина, это очень некрасиво, тем более надо понимать майка – это нижнее белье.

Год назад Светлана переехала из деревни в город. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Год назад Светлана переехала из деревни в город.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Светлана Чупракова, 59 лет. Педагог начальных классов.

- Я всю жизнь прожила в селе Бурмистрова, год назад переехала в город. Мне скучно в деревне стало. Нужны были новые знакомства, круг общения, так попала в клуб, где встречаются дамы элегантного возраста, там прошла обучение моделингу. Мастер-классы разные: от стиля, макияжа до отработки походки. Я стараюсь всегда идти в ногу со временем, считаю вкус есть.

С годами Валентина все больше времени уделяет своей внешности. Фото: Алена МАРТЫНОВА

С годами Валентина все больше времени уделяет своей внешности.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Валентина Гуляева, 61 год. Медработник.

- Следование моде за мной всегда наблюдалось, сейчас интерес возрастает. Возраст старше – хочется казаться моложе. Какие ошибки допускают сибирячки? Шить надо больше для себя! Сейчас все ходят в одинаковом, купленном в супермаркетах, сетевых магазинах. Если нет времени на пошив – надо хотя бы за качеством тканей следить, выбирать натуральные материалы.

Наталья не участвовала в конкурсе, но предоставляла костюмы. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наталья не участвовала в конкурсе, но предоставляла костюмы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наталья Матвиенко, 57 лет. Швея.

- Сейчас много людей возвращаются к истокам в народную веру, они хотят ходить в народных сарафанах традиционных и дома, и на улице. Я по улице раньше ходила в таком сарафане, но не все это адекватно воспринимают, говорят: «Цыганка идет», «Сектантка идет». Я чувствую себя в таком образе комфортно, уже прошел тот период в жизни, когда меня волновало, как меня воспринимают другие люди. Про ошибки сибирячек в одежде и внешнем виде: режет глаз обилие имени сатаны в образе. Это цифры «666», пятиконечная звезда, это символы проклятья. Сейчас много используется признаков, которые раньше использовались в рабовладельческом строе – это татуировки, проколотый нос, от этого тоже надо избавляться, но это больше использует молодежь. У зрелых людей все в порядке.

Галина любит кричащие образы, но сегодня выбрала более спокойный вариант. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Галина любит кричащие образы, но сегодня выбрала более спокойный вариант.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Галина Киткина, 58 лет. Основное направление – ландшафтный дизайн.

- В целом всегда было желание одеваться стильно. Иногда даже вычурно-крикливо, бывает всякое настроение, для дизайнера это нормально. Сегодня я в сдержанном образе. Из ярких образов: у меня есть зимние сапожки на шпильке со шнуровкой из атласной ленты в стиле снегурочки, такое же пальто с вышивкой. Весенний образ: дождевик расклешенный укороченный, сапоги с очень вытянутыми носками. Об ошибках сибирячек в нарядах: у нас короткое лето, серый город сам по себе, хочется видеть больше ярких тонов, хотя бы в одежде людей.

Галине побоялась резко изменить жизнь в зрелом возрасте. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Галине побоялась резко изменить жизнь в зрелом возрасте.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Галина Папуловская, 59 лет. Работала всю жизнь бухгалтером, сейчас преподает рисование.

- Сменила сферу деятельности кардинально. Рисование изменило все очень круто, я всю жизнь работала в департамента образования, потом поняла, что все время провожу в офисе. Уволились за два года до пенсии. Всегда стараюсь носить то, что удобно. Когда надо было выйти на подиум, долго подбирала одежду, пробежалась по подружкам. У меня поджилки тряслись перед выходом на подиум. Что режет глаз в городе? В основном замечаю что-то хорошее – вижу люди стали ярче одеваться, встречаю много элегантных людей преклонного возраста, стараюсь у них учиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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