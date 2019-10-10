2019-10-10T16:38:47+03:00
Общество

Мучительница первая моя: педагога уволили по статье за то, что надрала уши первоклашке

Однако учительница утверждает, что не трогала ребенка, и попыталась оспаривать свое увольнение в суде
Татьяна СОЛОВОВА
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Ирина перевела сына в другую школу после ЧП с учительницей. Фото: личный архив.Ирина перевела сына в другую школу после ЧП с учительницей. Фото: личный архив.
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Образовательный скандал грянул в новосибирской школе №151: учитель начальных классов Елена Симакова оспаривает в суде свое увольнение. Педагога выгнали по «волчьей» статье - за физическое или психологическое насилие над детьми. Черная метка, считай, в трудовой книжке. Но она уверяет, что ни в чем не виновата. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в школьном конфликте.

«ГОВОРИЛА ПО ТЕЛЕФОНУ, ЗА ДЕТЬМИ НЕ СЛЕДИЛА»

Когда родители отдавали своих детей в первый класс к Елене Симаковой, то были спокойны: все-таки доверяли ребятишек педагогу с 22-летним стажем. Но уже через пару недель поведение учительницы стало вызывать у взрослых недоумение.

- Мы стали сравнивать, какую программу проходят дети в параллельных классах: там уже первоклассники считали, решали примеры. А у нас и близко такого не было, - рассказала КП-Новосибирск Анастасия, мама одной из учениц.

Как оказалось, это полбеды: родители уверяют, что педагог просто не следила за детьми.

- Вы представляете, однажды она просто забыла ребенка в бассейне: даже не потрудилась пересчитать детей. И при этом отмахнулась: мол, сама придет, - возмущаются новосибирцы. – После этого родители предложили свою помощь, чтобы сопровождать детей в бассейн. Так вот, во время одной из таких прогулок она все время проговорила по телефону и даже перед переходом через дорогу не потрудилась проверить, все ли дети рядом.

На фоне этого то, что дети могли сидеть на полу, их «забывали» в школьном спортзале – уже не самые грубые нарушения учительницы.

- Еще была ситуация: у моей дочки разболелся живот, но учительница не отвела ее в медпункт. А потом мне стала говорить: «У вашей дочки так живот болел, так болел: я хотела ей обезболивающее дать». Да кто-то ты такая, чтобы в принципе давать какое-то лекарство ребенку? На это есть врач, - возмущается Анастасия.

Родители написали коллективную жалобу на Симакову: многие из перевели детей в другие классы и школы. У Елены Борисовны осталось учиться меньше 20 человек, хотя в других было больше 30 детей…

Так выглядело ухо ребенка после того, как учительница выволокла его. Фото: личный архив.

Так выглядело ухо ребенка после того, как учительница выволокла его. Фото: личный архив.

«УХО КРАСНОЕ, ШАПКУ БОЛЬНО НАДЕВАТЬ»

Но точку на карьере педагога поставила история, которая произошла спустя полгода с 8-летним Максимом.

- Мне сначала позвонила учительница: сказала, что сын капризничает, его нужно забрать. Я прибегаю в школу и вижу, что у сына красное ухо, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Дьякова, мама мальчика. – Начинаю спрашивать, что случилось – дети молчат. А потом с задних парт говорят, что его Елена Борисовна за ухо выволокла из класса.

Как рассказали дети Ирине, дело было на перемене: все носились по классу, в том числе и Максим. Мальчик не поделил с другим ребенком игрушку – трансформер, началась потасовка. После этого учительница и вытащила его за дверь.

- Мой сын плакал настолько сильно, что это услышали в соседнем медкабинете. Успокаивала сынишку психолог, которая шла по коридору, - говорит Ирина. – Ребенок даже шапку не мог надеть: ему было больно.

Мама из школы повезла мальчика прямиком в больницу: врачи диагностировали у него ушиб. Ирина сразу же забрала документы ребенка из школы и перевела его в другое учебное заведение. Там у ее сына сейчас никаких проблем нет.

«МАЛЬЧИК БЫЛ НЕАДЕКВАТНЫМ»

Вот только сама учительница – Елена Симакова – уверяет: все было абсолютно по-другому. И даже пошла оспаривать свое увольнение в суд:

- Этот ребенок был просто неадекватным: бегал, бил других детей. Да его просто все боялись: родители даже писали жалобу и просили его перевести на домашнее обучение, - рассказала КП-Новосибирск Елена Борисовна (только родители класса уверяют корреспондента «КП», что никакой подобной жалобы все-таки не было – прим.авт). – Он вообще будто никого не слышал…

- Но все же вы потащили ребенка за ухо!

- Да не было такого: я его за руку вывела за дверь! Откуда про ухо история взялась – я не знаю…

- Вы после всей этой шумихи нашли работу в другой школе?

- Нет, и не собираюсь возвращаться к этим неблагодарным людям.

Может, оно и к лучшему?..

ИСТОЧНИК KP.RU

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