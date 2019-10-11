Сага о Золотой Ниве. Эпизод 2

Пару лет назад в моде был руфинг, подаривший Новосибирску всемирно известных фотографов, снимающих потрясающие виды города с высоток. Сейчас в тренде блогинг и урбанистика: местные звезды рассказывают, где расположены объекты, достойные внимания жителей города. Дуэт популярных ведущих посетил крупнейшую в Дзержинском районе новостройку ЖК Золотая Нива, решив стать первооткрывателем. Теперь Шумов и Метелев ведут влог об объекте, в котором один из них собирается приобрести жилье (это они рассказали редакции «КП» по секрету).

Первый эпизод влога ведущие сняли, когда в доме было всего 19 этажей. Молодые люди прошлись по строящемуся подземному паркингу, узнали, почему детям во дворе можно не бояться проезжающих машин, и пробежались по кухне-гостиной. В процессе обзора новостройки Денис и Леонид заглянули в окно в ванной и посчитали, что можно перевезти на лифтах.

Спустя 2,5 месяца дуэт отправился на стройку инспектировать результаты проделанной работы. Ютюберы нашли в жилом комплексе тайную комнату, определили место, где будут располагаться золотистые панели, мерцающие на закате, и выяснили, почему свечи будущим жильцам никогда не понадобятся.

В конце видео приятный бонус: ведущие обещают подарить стильную термокружку с логотипом Золотой Нивы самому внимательному зрителю.