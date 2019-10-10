Переходим с лета на осень вместе с «Галамартом»

Лето прошло – настало царство теплых, объемных, уютных вещей! Так что экономим пространство - убираем летние вещи и достаем зимние. А «Галамарт» поможет – здесь как раз есть все для того, чтобы смена сезонов прошла с комфортом.

Ну а первым делом, прежде чем убрать вещи на долгое хранение, приведите их в порядок: разберите, постирайте, погладьте. Кстати, последний этап пройдет легче, если у вас есть гладильная доска "Инжи" с регулируемой высотой и удобной подставкой для утюга.

Гладильная доска «Инжи» с регулируемой высотой и удобной подставкой для утюга.

Поддержать порядок в квартире помогут большие коробы с двойной крышкой от Vetta с приятным дизайном в стиле Прованс. Искусственный лен обладает большой прочностью и практичностью, крышка не даст попасть в короб пыли и шерсти от домашних животных, а за боковую ручку кофр легко можно будет вытянуть из-под кровати или из шкафа. Ну а чтобы вещей в короб поместилось больше, трикотаж можно сложить в трубочку и расставить вертикально.

Коробы с двойной крышкой от Vetta.

Настоящее спасение для экономии пространства - вакуумные пакеты! Практичная и удобная вещь: мало того, что защищают вещи от моли и плесени, они еще и обладают тонким ароматом лаванды (и цена вас приятно удивит).

Вакуумные пакеты с тонким ароматом лаванды.

Чтобы на вещах не образовалось затяжек и пятен, приобретите чехол для одежды – так она отлично сохранится, и цвет не потускнеет. На чехле есть удобная центральная молния и металлический крючок, чтобы его можно было повесить на штанге в гардеробной. Есть и чехлы в стиле Прованс! Ну а перед тем, как развесить и убрать одежду, не забудьте застегнуть на ней все пуговицы и молнии – даже такие мелочи влияют на форму ткани, если она долго висит в одном положении.

чехол для одежды с удобной центральной молнией и металлическим крючком.

Готовя гардероб к холодному времени года, не забудьте приобрести и средства для ухода за обувью: увы, зимняя «каша» на дорогах, слякоть и дожди способны очень быстро «убить» любимые ботинки. В «Галамарте» есть как краска для замши, нубука и велюра (разных цветов), так и для кожи. Придает блеск, маскирует мелкие трещины, обладает водоотталкивающими свойствами и, в конечном счете, позволяет вашей обуви прослужить намного дольше. А чтобы не появлялось неприятного запаха, возьмите специальный дезодорант для обуви – он обладает антибактериальными свойствами и препятствует возникновению грибка.

Средства для ухода за обувью.

Конечно, это не все – в «Галамарте» более 7 000 товаров для дома, так что вы обязательно найдете здесь то, что нужно именно вам. А «визитная карточка» торговой сети – низкие цены, которые не бьют по бюджету, так что на шопинг можно отправляться с чистой совестью!

8 800 333-4-000

www.galamart.ru

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