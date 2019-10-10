Из охранника в хакеры: сотрудник ЧОП взламывал игровые аккаунты и случайно залез на сайт властей

В Новосибирске вынесли приговор 31-летнему сотруднику ЧОП. Мужчина решил подзаработать, и начал взламывать аккаунты игроков на разных сайтах. Схема дала сбой, когда виртуальный разум попал на «охраняемую территорию».

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ПОДРАБОТКА

Александр Иванов работал ночным охранником в Новосибирском государственном аграрном университете. Видимо, решил найти подработку, и установил себе на ноутбук программу для взлома паролей. Схема действий была проста: Александр нажимал кнопку «пуск» и ждал, когда система самостоятельно украдет нужную информацию.

Для работы программа выбирала популярные среди игроманов платформы — Rockstar Games, Steam и Electronic Arts. Она подбирала логины и пароли к аккаунтам других игроков.

— Когда логины и пароли появлялись у обвиняемого, то он заходил в аккаунты, менял регистрационные данные, пароли, — рассказала КП-Новосибирск старший помощник прокурора Октябрьского района Наталья Чернова.

Сколько именно хакеру удалось присвоить аккаунтов, установить следствию не удалось. Такой «подработкой» сибиряк занимался больше полугода — с июня 2018 года до января 2019. Взломанные аккаунты Александр выставлял на продажу на электронной бирже FunPay. Его товар интересовал других игроманов — более крутой уровень персонажа у продавца могли купить за 100 или 200 рублей. Деньги не большие, но если канал поставок налажен…

Александр сильно обогатиться вроде не успел, доказать удалось лишь малую сумму, что горе-хакеру перечислили всего 1 тысячу 740 рублей. Позже Александр вывел деньги со счета на банковскую карту.

«ВЗЛОМАЛ» ПРАВИТЕЛЬСТВО

Бизнес-план провалился, когда виртуальный разум решил начать жить самостоятельно. По ошибке программа попыталась взломать сайт правительства Республики Татарстан. Попытку проникнуть на один из важных объектов засекли сотрудники новосибирского УФСБ. Компьютер сибиряка вычислили по IP-адресу.

На суде Александр Иванов свою вину признал полностью. Когда ему предоставили право на последнее слово, обвиняемый попросил простить его и сказал, что готов заплатить штраф.

10 октября в зале Октябрьского районного суда огласили приговор — 1 год и 6 месяцев условно.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Можно и себя хакнуть

Специалист кафедры информационной безопасности СибГУТИ рассказал, кто может покупать такие аккаунты и чем грозит скачивание программ для взлома:

— Обычно, аккаунты покупают только заядлые игроки ради того, чтобы иметь продвинутого героя. Свой аккаунт можно обезопасить несколькими способами. Один из них серьезно относится к паролям, чтобы их было трудно подобрать. При скачивании программ для взламывания некоторые хакеры могут навредить и своему компьютеру. Многие программы в интернете не легальны, и содержат в себе вирусы.