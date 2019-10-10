2019-10-10T15:29:18+03:00
Общество

«Нет ни рифмы, ни образов»: Филолог раскритиковал стихи Шуры, попавшие в учебник

Владимир Угрюмов считает, что певец намеренно переборщил с «р», чтобы подчеркнуть отсутствие зубов
Екатерина КОМЯКОВА
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Популярный исполнитель не претендует на звание великого поэта. Фото: instagram.com/shuramedvedevПопулярный исполнитель не претендует на звание великого поэта. Фото: instagram.com/shuramedvedev
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Певец Шура на днях похвастался: текст песни «Твори добро», который он написал сам, попал в учебник. Правда, не в России, а в Казахстане. И пособие не по литературе, а по самопознанию. Этот предмет охватывает психологию, религию и немножко тимбилдинг. Стихотворение Шуры напечатано для четвероклассников.

В предисловии книги сказано: «Каждый человек способен совершенствовать свой характер, трудясь над собой, воспитывая в себе нравственные качества. Для этого каждый должен стремиться воспитать в себе силу воли».

Корреспонденты «КП» - Новосибирск» попросили члена Союза писателей России, кандидата филологических наук Владимира Угрюмова сделать небольшой литанализ произведения и ответить на вопрос: достойно ли стихотворение учебника по самопознанию? Вердикт неутешителен.

- На мой взгляд, текст данной песни не представляет какой-либо художественной ценности. Возможно, он хорош для эстрадного исполнения с определенной певческой подачей, которая свойственна Шуре. Если говорить о литературных достоинствах, то они просто отсутствуют. В тексте нет смысловой слоистости, признаков творческого мастерства, поэтического проникновения в ситуацию. Нет главного - искренности. Сплошные штампы. В некоторых строках встречается «рэканье», один такой звук может повторяться до четырех раз. Этот прием в литературе называется звукописью, но для чего он использован? Опять же для определенной манеры исполнения.

- Как думаете, почему все-таки произведение попало в учебник?

- Я не понимаю. Это для меня загадка. Покушение на нравственное кредо в тексте выражено слабо. Песня ничему не учит, не вдохновляет. Шура освежил штампы своим голосом. Возможно, примитивная подача хороша и удобна для учеников четвертого класса. Но дети понимают глубже и эстетичнее, чем взрослые. Они безошибочно отличают рекламный трюк от подлинного переживания. Лучше Нагорную проповедь прочитать, она хорошо воспринимается детьми…

На произведениях Шуры учатся казахские дети. Фото: instagram.com/shuramedvedev

На произведениях Шуры учатся казахские дети. Фото: instagram.com/shuramedvedev

- Кстати, христианские мотивы в тексте Шуры присутствуют…

- Да, я понимаю, это в некотором смысле перепевы евангельских мотивов добра. Это есть у Некрасова, Есенина, во всей мировой поэзии, но гораздо проникновеннее. Здесь же - слишком нарочито, напористо, даже угрожающе. «Руки твои сильные, ты защити слабого» - это, скорее, инструкция для рукопашного боя. Однако уточню: я не критикую Шуру, Боже упаси! Для него это нормально. Он даже молодец, в своей нише использовал прекрасный посыл, но для познания человека, нравственных основ жизни посредством литературы этого мало. Шура здесь не сработает - надо Пушкина читать, Мандельштама, Шекспира, надо воспитывать человеческое видение Божьего творения. Для этого и существует настоящая литература.

Шура опубликовал также на своей страничке в «Инстаграме» комментарии составителей учебника о внесении его стихов в учебный план:

- Слова песни размещены в учебнике самопознания в рубрике «От сердца к сердцу». Эта рубрика отражает завершающий этап урока, где учащимся предлагается исполнить добрую песню. При подборе песен для реализации этого приема разработчики учебника обращают внимание на смысловое содержание текста, ориентацию на нравственные ценности, позитивное звучание. Песня «Твори добро» этим ценностям отвечает.

Сам исполнитель говорит, что не претендует на лавры Пушкина, Крылова и других великих поэтов.

- Конечно, мой текст и моя музыка - это не мировой шедевр, но абсолютно согласен с составителями учебного пособия ННПООЦ «Бобек», которые обратили внимание на смысловое содержание текста и позитивное звучание. Правда, есть ошибка в авторстве текста - слова и музыка мои, А. Медведев, - уточняет Шура, так как на странице учебника авторство приписали двум людям. - «Твори добро» было написано в тот момент, когда я узнал, что у меня рак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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