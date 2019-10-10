2019-10-10T14:40:29+03:00
Общество

Отец учит ребенка давать сдачи: это правильно?

Протоиерей Андрей Ромашко считает, что кулаки в сложной ситуации - плохой помощник.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Наверное, каждый из нас был свидетелем такой ситуации: на площадке один малыш ударил другого. К плачущему ребенку подбегает родитель и спрашивает, почему тот не ответил так же, а стоит и плачет. Как правило, давать сдачи в ответ на обиду учат сыновей отцы, желая тем самым сделать из них сильных мужчин, способных за себя постоять. Но надо ли?

На площадке была свидетелем ситуации: мальчик лет пяти ударил другого. Когда обидчик ушел, к плачущему сыну подошла мама и начала выговаривать: «Почему не дал ему в нос? Почему стоял и плакал? Надо было врезать посильнее!» Сначала я думала, что она шутит. Но она действительно учила сына давать сдачи. Но можно ли учить ребенка давать сдачи, если его бьют?

- Мальчик должен уметь постоять за себя. Он должен быть подготовлен физически, уметь выдерживать атаки психологически. Другое дело, что ребенку надо объяснить, когда можно применить силу, а когда - нет. Бывает, родители перегибают палку, и ребенок на любой негатив отвечает дракой. Легендарные бойцы говорят, что выигранный бой - это бой несостоявшийся. Человек одерживает победу, если он избежал столкновения, даже если мог победить. Смирению, пониманию того, сильнее ты или слабее, того, что не нужно всякий раз идти на конфликт - этому родители должны учить своих детей. К сожалению, не все родители учат этому. Научить защищать себя - важно, но еще важнее - научить не применять этот навык на практике. Надо защищаться, если есть угроза жизни, но не гордыне. Не на всякое оскорбление нужно отвечать дракой. Можно стерпеть, чтобы избежать драки. Не стоит бояться, что в глазах окружающих потеряешь свое положение. Человек, сильный морально, выглядит в глазах других лучше, чем человек, сильный физически. Важнее суметь защитить себя психологически, нежели кулаками.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

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В каких случаях ребенок может дать сдачи.

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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