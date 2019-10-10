2019-10-10T09:54:23+03:00
Общество

Школьники Новосибирска смогут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ благодаря МТС

МТС запустила на образовательной платформе Smart University курсы по русскому языку для подготовки к основному государственному экзамену (ОГЭ) и единому государственному экзамену (ЕГЭ)
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Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ на онлайн-платформе МТС доступна в полном объеме по основным базовым предметам - русскому языку, математике и английскому языку.

Эффективность программы Smart University уже доказана результатами учеников первого набора: средний балл сдававших ЕГЭ по математике и английскому в прошлом учебном году - 83 балла. Более 36% сдавших ЕГЭ по математике вошли в 6% лучших учеников по результатам в России.

Образовательные курсы представляют собой занятия в формате «один на один» с преподавателем по индивидуальной программе. Вне зависимости от предмета программа обучения каждого ученика строится с учетом его текущего уровня знаний, целей и графика. Учиться можно на компьютере, ноутбуке и в мобильном приложении, которое дублирует функционал веб-платформы.

МТС сделала очередной шаг к созданию современной, высокотехнологичной и доступной каждому системы онлайн-образования, запустив программу подготовки школьников к обязательным в российских школах экзаменам.

Первый урок предоставляется бесплатно. На вводном занятии преподаватель Smart University продиагностирует текущий уровень знаний пользователя, а специальная программа на основании полученных данных сформирует персональный план обучения и посчитает, сколько уроков нужно для достижения цели.

Доступные курсы на онлайн-платформе Smart University

Английский язык:

• Подготовка к ОГЭ

• Подготовка к ЕГЭ

• Общеобразовательный английский для школьников с 6-го класса (с разных начальных уровней)

• Общеобразовательный английский для взрослых (с разных начальных уровней)

• Деловой английский для корпоративной среды

Математика:

• Подготовка к ОГЭ

• Подготовка к профильному ЕГЭ

• Подготовка к базовому ЕГЭ

Русский язык:

• Подготовка к ЕГЭ

• Подготовка к ОГЭ (с октября 2019 года)

Подробнее ознакомиться с курсами Smart University можно здесь

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