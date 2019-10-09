Трогательно до слез: сибиряк без пальцев научился играть на гитаре

Жителю Краснозерского района Егению Цыбину 47 лет. Гитару он не выпускает из рук со школы. Мог бы стать музыкантом, иметь тысячу поклонников, но 12 лет назад случилась беда - Женя лишился всех пальцев на обеих руках. Для музыканта это конец, песенка спета. Но Евгений не бросил свою любовь - музыку. Уникальный гитарист рассказал КП-Новосибирск, как игра на любимом инструменте спасает его до сих пор.

Гитару сибиряк зажимает руками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«СТОЯЛИ МОРОЗЫ, А Я В БАР ПОШЕЛ...»

Цыбин живет в полуразрушенном доме. Быт - никакой. Зато душа художника.

- Вы проходите, только очень аккуратно. Полы проваливаются, - предупреждает нас Евгений.

В доме несколько комнат, небольшая кухня. Шторы везде задернуты - сибиряку не хочется лишних глаз и пересудов:

- Не люблю, когда на меня обращают внимание.

На столе рядом с компьютером лежит гитара. Она у него со школы.

- К соседу приезжал друг из Казахстана. Он вечерами сидел во дворе и играл на гитаре. Я смотрел-смотрел - и решил научиться, - вспоминает Евгений. - Ну и, сами понимаете, парни становятся музыкантами, чтобы девушкам нравиться. Девчонки всегда западают на это. Так я еще школьником стал зажимать первые аккорды.

Гитара у Евгения со школы.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Началось все с простых хитов - «Нирвана», Виктор Цой. Друзья боготворили Женьку. А он постепенно стал сочинять и свои песни, собрал группу, мечтал об альбомах, сцене и славе. Но 12 лет назад случилась беда, в которой и винить-то некого. Женя стал инвалидом.

- Пальцы я потерял в 2007 году, - говорит Евгений, пряча руки в карманы. - Стояли крещенские морозы. А я в бар пошел. Выпил-то четыре стопки водки, а дальше все как в тумане…

Парень очнулся в сугробе. На ноге не было одного ботинка. Решил завязать шнурки на втором, а пальцы не сгибаются. Евгений испугался, выбрался к людям, чтобы помогли. Прохожие вызвали «Скорую».

- Привезли в больницу, руки какой-то жидкостью залили и перебинтовали. Врачи сказали, что чудом выжил. В большинстве случаев люди не просыпаются, - объясняет сибиряк.

Парень быстро вспомнил, как играть на гитаре.Фото: Алена МАРТЫНОВА

БИЛ ТАРЕЛКИ И ЖЕГ РУКИ

Евгению дали инвалидность. С такой травмой ни на какую работу не возьмут. В местной больнице предложили поставить деревянные протезы. Сибиряк отказался. На качественные средств не хватает.

- Мне пришлось учиться жить заново. Без пальцев. У мамы в то время инсульт случился, и мне пришлось еще и за ней ухаживать, - рассказывает Евгений.

Сначала было не до гитары совсем. Надо было справиться с бытом. Без пальцев даже газ на плите не включить. Евгений говорит, что помнит, как чиркал спичкой и обжигал руки, жег бинты, а с плитой никак не получалось справиться. Но научился. Еще один этап - мытье посуды. За неделю Евгений разбил около трех тарелок и несколько кружек. Держать неудобно было.

Вскоре мама Евгения умерла, и музыкант совсем опустил руки. Хоть самому не живи! Но спасли ролики на YouTube.

- Я стал много времени проводить за компьютером - смотрел разные ролики, например, о музыкантах, которые играют без рук и прочее, - продолжает Евгений. - Так и решил снова взяться за любимый инструмент.

Сейчас в одной руке при игре мужчина держит медиатор, а другой зажимает аккорды на грифе. Было сложно привыкнуть к такому, но мышечная память сделала свое дело.

Каждое движение для сибиряка - маленький подвиг.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Когда я взял гитару в руки, все само вспомнилось, будто я всю жизнь без пальцев играл. Да, какие-то сложные песни не смогу, но вот «Батарейку» без проблем сыграю, - улыбается Евгений.

Сочиняет он музыку и сам. Песни зажигательные, в дворовом жанре - про девчонок, любовь-морковь.

Евгения даже стали приглашать на концерты в районы. Артиста без пальцев публика всегда просит выйти на бис. А сам Женя мечтает:

- Вот бы альбом записать! Как думаете, получится?

Однако в то же время понимает, что пока на это нет денег.

- Да не в этом счастье, - будто успокаивает он сам себя. - Я больше для себя играть люблю. Вечером сяду в кресло - и перебираю струны. Тихонечко под нос напеваю любимые мотивы. В такие минуты я счастлив…