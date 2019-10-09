2019-10-10T08:29:42+03:00
Общество

Муж и жена живут как брат с сестрой: стоит ли сохранять семью, если накал чувств уже угас?

Протоиерей Андрей Ромашко отвечает, в каких ситуациях развод допустим.
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Фото:freepik.comФото:freepik.com
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От пар, которые состоят в отношениях долго, нередко можно услышать:

- Живем как родственники. Отношения ровные, спокойные. До свадьбы все ярко было: гуляли по ночам, орали песни, купались под луной. Сейчас уже не то. А со стороны кажется, что идеальная пара, пример для подражания. Вроде создаем проблему на ровном месте, но все-таки факт остается фактом: отношения больше не радуют и не вдохновляют.

Протоиерей Андрей Ромашко рассказывает, стоит ли в таких отношениях ставить точку или семью лучше сохранить, например, ради ребенка.

Стоит ли сохранять семью, если накал чувств уже угас.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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