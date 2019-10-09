2019-10-09T21:05:46+03:00
Происшествия

Гироскутер поджег многоэтажку: из-за чего мог вспыхнуть аппарат и почему его нельзя тушить водой

Когда загорелся самоходный аппарат, в квартире в новосибирской высотке были маленькие девочки
Анна ПАШАГИНА
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При тушении пожара были задействованы четыре единицы техники. Фото: очевидцы.При тушении пожара были задействованы четыре единицы техники. Фото: очевидцы.
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8 октября на улице Плахотного в Новосибирске случился пожар. В одной из квартир девятиэтажки загорелся гироскутер, стоявший на зарядке. Из окна валил густой черный дым. Хозяйка квартиры отказалась давать комментарии, отметив, что иски и жалобы никуда писать не собирается.

Во время пожара в квартире находились дети.

- Девочкам, которые оказались в квартире, примерно 7 или 8 лет, - рассказывает соседка. - Девочки зашли в комнату, где стоял гироскутер, когда он уже дымился. Они выбежали из квартиры, закрыв за собой дверь. Сразу позвонили маме и сказали, что у них в квартире пожар. Теперь соседка хочет продать аппарат.

Из окна шел черный дым. Фото: очевидцы.

Из окна шел черный дым. Фото: очевидцы.

Оперативному тушению поспособствовали камеры наблюдения. Пожарные машины вызвала председатель управляющей компании - она увидела дым на видео.

- Пострадавших нет, квартиры тоже не пострадали, - заверила корреспондента КП-Новосибирск председатель ТСЖ «На Плахотного». - Я лично все бумаги у МЧС подписывала.

От огня квартиры не пострадали, но от воды… Соседи уверяют: пока тушили гироскутер, залили квартиру этажом ниже, теперь придется делать ремонт.

Причина возгорания - короткое замыкание. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Причина возгорания - короткое замыкание. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Мог перегреться…»

Исполнительный директор ГК «Пожарный центр» Александр Старостин рассказывает, безопасно ли держать гироскутер дома и почему он мог вспыхнуть:

- Гироскутеры можно содержать дома, если нет специального ограничения. В аппаратах содержится очень емкая литиевая батарейка. При ее обслуживании нужно соблюдать определенные нормы безопасности. Возгорание могло произойти из-за перегрева этой батареи либо из-за короткого замыкания. Водой тушить такое возгорание нельзя - батарея начнет гореть еще сильнее. Происходит горение металлов, а при попадании воды химическая реакция усиливается. Не нужно оставлять гироскутер на зарядке больше положенного времени. Не во всех устройствах качественный контроллер, который может ограничить зарядку. В результате происходит перезаряд батарей, что может привести к аварийной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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