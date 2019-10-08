Ребенка обижают в школе: что делать родителям?

Поводом для конфликта в школе могут стать разные причины: ребенок меньше всех ростом, страдает лишним весом или, например, он рыжий или носит очки. Неопрятность, бедность одежды также могут стать причиной насмешек. Легкой добычей для любителей поиздеваться становятся обидчивые дети, насмешки достаются плаксам, застенчивым, неуверенным в себе и слабым. Задача родителей - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, в которой ему придется встречаться с самыми разными людьми. Но как правильно поступить, если ребенка обижают? Как убрать эмоции и разрешить конфликт правильно и без последствий?

Протоиерей Андрей Ромашко советует подойти к решению детской проблемы серьезно, обдуманно и ни в коем случае не пускать ситуацию на самотек.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Что делать, если вашего ребенка обижают в школе.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».