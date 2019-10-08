2019-10-08T10:39:33+03:00
Общество

Ребенка обижают в школе: что делать родителям?

Протоиерей Андрей Ромашко отвечает, как лучше поступить в сложной ситуации.
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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Поводом для конфликта в школе могут стать разные причины: ребенок меньше всех ростом, страдает лишним весом или, например, он рыжий или носит очки. Неопрятность, бедность одежды также могут стать причиной насмешек. Легкой добычей для любителей поиздеваться становятся обидчивые дети, насмешки достаются плаксам, застенчивым, неуверенным в себе и слабым. Задача родителей - подготовить ребенка к самостоятельной жизни, в которой ему придется встречаться с самыми разными людьми. Но как правильно поступить, если ребенка обижают? Как убрать эмоции и разрешить конфликт правильно и без последствий?

Протоиерей Андрей Ромашко советует подойти к решению детской проблемы серьезно, обдуманно и ни в коем случае не пускать ситуацию на самотек.

Если у вас есть вопросы к батюшке, присылайте их нам на почту: kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Что делать, если вашего ребенка обижают в школе.

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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