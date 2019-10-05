2019-10-05T19:42:48+03:00
Спорт

«Не дождутся, трепачи!»: сибирского хоккеиста, больного раком, «похоронил» его же клуб

Однако родные и друзья Самвела Мнацяна уверяют, что он жив и продолжает бороться с болезнью
Татьяна СОЛОВОВА
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Самвел борется с болезнью в немецкой клинике. Фото: соцсети.Самвел борется с болезнью в немецкой клинике. Фото: соцсети.
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Новость, которая пришла 5 октября из Омска, для новосибирских любителей хоккея стала громом среди ясного неба. Омский клуб «Авангард» сообщил, что их воспитанник Самвел Мнацян, который с весны 2018 года является защитником «Сибири», умер от рака. Опухоль позвоночника у парня развилась после спортивной травмы, и команда «Сибирь» даже проводила благотворительные матчи, чтобы собрать ему средства на лечение. И тут – этот страшный пост:

- После продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием ушел из жизни омский воспитанник Самвел Мнацян, Горько об этом говорить, болезнь оказалась сильнее, но Самвел был настоящим бойцом и сражался до последнего. Приносим искренние соболезнование родным и близким Самвела, - такое сообщение появилось на странице клуба.

Но вскоре этот пост на официальной странице клуба в соцсетях пропал, а вместо него появился другой:

- Несмотря на появившуюся от знакомых Самвела Мнацяна информацию, его родственники сообщили, что он жив и, хоть и находится в тяжелом состоянии, продолжает бороться. Мы желаем Самвелу здоровья и сил, как и его близким!

Опроверг информацию о смерти парня и клуб «Сибирь»:

- Друзья, к данной минуте Самвел Мнацян жив, но находится в тяжелом состоянии. Просьба с уважением отнестись к этому вопросу.

Мама Самвела, Светлана, эмоционально высказалась о сообщениях о смерти сына на своей странице:

- Самвел жив! Это не правда!

Корреспондентам КП-Новосибирск удалось связаться с другом семьи, Русланом Назаретяном:

- Могу сказать, что Самвел продолжает лечение в Германии. Сейчас не лучшее время для какой-либо другой информации, - коротко рассказал Руслан.

Болельщики, в свою очередь обсуждают ситуацию в соцсетях и негодуют:

- Кто же это сочинил? Не дождутся трепачи!

- Зашкварились, конечно, конкретно так, на всю лигу.

- Нужно проверять такие вещи. Вы, блин, человека похоронили своей новостью.

- Мы перепугались ужасно. Значит, будет долго жить .

- Здоровья и долгих лет жизни! – желают болельщики Самвелу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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