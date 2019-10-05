Как тебе такое, Илон Маск: в Новосибирске создадут «летающий автомобиль»

Новость из мира науки и техники, о которой несколько лет назад можно было только мечтать. Ну или восхищаться, смотря тот же «Пятый элемент». Совсем скоро в России появится чудо техники, которое многие привыкли называть «летающий автомобиль». Причем сконструируют его не где-нибудь, а в Новосибирске на базе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С.А. Чаплыгина. Это – совместный проект с Фондом перспективных исследований.

- Строго говоря, это не тот летающий автомобиль, который многие себе представляют. Мы спроектируем самолет с короткими взлетом и посадкой, который будет максимально удобен для перевозки людей и грузов, - заявил КП-Новосибирск Владимир Барсук, директор ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина».

- А по городу он сможет летать, как в «Пятом элементе»? – поинтересовались мы.

- Нет, и никто его туда отправлять не будет. У такого летательного аппарата совсем другие задачи.

- Кто этой техникой будет управлять? Или такие летательные аппараты будут запрограммированы, и всю работу выполнит автоматическая система?

- А вот этот вопрос мы пока не решили: данный момент будет понятен, когда завершится проектирование, - подчеркнул Владимир Барсук.

Известно, что это будет самолет с вертикальным взлетом и посадкой: подняться в воздух и приземлиться борт сможет на площадке размером 50 на 50 метров, ограниченной препятствиями. Причем эти препятствия могут быть высотой до 15 метров.

Еще немного технических данных: поднять самолет сможет до 500 килограммов. Правда, улететь на нем получится максимум на 1000 километров. Скорость его будет около 300 километров в час.

В ближайшие четыре года в научно-исследовательском институте не только разработают само ноу-хау, но и проверят летательный аппарат в аэродинамических трубах.

ТТХ

Самолет с короткими взлетом и посадкой

Дальность полета – 1000 километров

Вес груза – до 500 килограммов

Скорость – до 300 км/ч