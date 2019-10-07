Девочка-«Феррари», поклонник Барто и третий бегун в семье: «Маленький чемпион» прошел в Новосибирске

«Маленький чемпион» от «Комсомолки» стал традицией для многих семей. Здесь все как у взрослых - «строгие» судьи, «беговые» дорожки и настоящие медали за победу. Только участники «забега» - малыши, которых в этот раз разделили на три категории: от 6 до 9 месяцев, от 9 месяцев до года, и от 1 до 1,5 года. Главное условие - проползти по дорожке быстрее всех.

Место проведения - новосибирский аквапарк.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Спортивным «стадионом» для юных участников стал новосибирский аквапарк «Аквамир». Семейный праздник приурочили ко дню рождения водного оздоровительного комплекса. Аквапарку исполнилось 3 года! Для победителей «забега» именинники подготовили подарок - билеты на посещение аквапарка. Да и в сам день соревнований все участники смогли бесплатно отдохнуть в оздоровительном центре.

Поддержать юных спортсменов пришли не только родители, но и близкие родственники.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На «стадионе» 4 дорожки длиной 7,5 метра. Судьи следят за временем по секундомеру, фальстарт - недопустим. Родители могут направлять ребенка, приманивать игрушками, лакомствами. Кое-кто даже пытался привлечь ребенка литературой - взял с собой сборник стихов Агнии Барто.

Каждому чемпиону присвоили номер.Фото: Алена МАРТЫНОВА

У всех участников был индивидуальный номер - все как на настоящих состязаниях. Да и судьям так проще записывать результаты.

Призеры в группе от 1 до 1,5 года.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Семья Дрюпиных переживала перед соревнованиями.

- Мы боялись, что ребенок не поползет. Валерия очень радо начала ходить, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск мама участницы Олеся Дрюпина. - Раньше мы называли дочку «Феррари» - из-за скорости, так быстро двигалась.

Вопреки всем волнениям Лере удалось быстро проползти «беговую» дорожку и занять 3-е место. Девочка доли секунды уступила своему сопернику Андрею Огурцову, который занял 2-е место в этой категории.

Арина Сивакова стала победителем в категории от 9 месяцев до 1 года.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Для семьи Сиваковых принимать участие в конкурсе «Комсомольской правды» «Маленький чемпион» - давняя традиция. Издательский дом на протяжении нескольких лет устраивает семейный спортивный праздник на разных площадках. Арина - третий ребенок в семье и в этот раз именно ей пришлось защищать честь фамилии.

- Я участвовала в «Маленьком чемпионе» и с первым ребенком, и со вторым. Теперь пришла очередь Арины. Про следующие соревнования еще не знаю: может, еще с одним придем, - смеется мама Екатерина.

В прошлые разы дети Сиваковых занимали вторые места, но Арина решила изменить ситуацию, взяв золотую медаль.

Данил Андреев занял 2-е место в категории от 9 месяцев до 1 года.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Подготовкой Данила к дистанции занимался старший брат. Он пытался догонять маленького, а тот уползал. Вот и в «забеге» так же получилось. Семейные тренировки - ключ к успеху!

У каждого чемпиона была своя мотивация.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Родители разными способами старалась заманить детей на «беговую» дорожку. Кто-то давал телефон, некоторые «дразнили» едой или любимыми книжками. Один из самых эффективных методов - показать любимую игрушку.

Победители в группе от 6 до 9 месяцев.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тройка победителей в самой юной категории. Мирон Рябинин - в центре, он самый маленький на пьедестале. Готовился к «забегу» один день и занял 2-е место. В качестве приманки в этой семье выступила мама: малыш так торопился к ней в объятья, что победил! Мамина улыбка для мальчугана - самый главный приз.

Маленькие победы - дорога в большой спорт.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждому победителю были вручены грамота, медаль и билет в аквапарк! Малыши и взрослые после соревнований отправились на горки и в бассейны.

«Комсомольская правда» благодарит «Аквамир» за предоставленную площадку, хорошее настроение и активную поддержку спортивного семейного духа.