Валентин Сичкарев: «Чиновники должны ходить за предпринимателями, а не наоборот»

КП-Новосибирск удалось пообщаться с Валентином Викторовичем Сичкаревым, заместителем председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания НСО, региональным координатором проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия». Депутат рассказал, как формируется бюджет Новосибирской области и почему в него необходимо вносить правки.

- В последние годы бюджет растет. С учетом последних корректировок, которые были внесены 3 октября, он составляет более 161 миллиарда рублей на 2019 год, - рассказывает Валентин Сичкарев. - В прошлом году он составлял 147 миллиардов рублей.

Рост бюджета региона показывает в среднем прибавку на 8 - 10% в год. Из-за того, что итоговое количество собранных денег сложно предсказать, в течение года бюджет корректируется. Например, 3 октября Заксобрание Новосибирской области постановило, что на развитие города и области можно потратить на 4 миллиарда рублей больше, чем планировалось ранее.

Тем не менее Новосибирская область продолжает получать субсидии из федерального бюджета - только в этом году их объем составил 30 миллиардов рублей. В основном они идут на финансирование государственных программ либо на помощь в строительстве различных объектов. Однако эти субсидии покрывают их не полностью, как это произошло в случае с новым Ледовым дворцом.

- Федеральный центр будет финансировать строительство самого объекта - коробку, корпус и так далее. А вся подготовительная часть - станция метро «Спортивная», подъездные дороги, благоустройство территории, коммуникации - за областной счет, - объясняет Валентин Сичкарев.

Но не только за счет дотаций из федерального центра формируется бюджет Новосибирской области. Например, основными статьями дохода в 2018 году стали налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц и акцизы на товары - 41,5 миллиарда, 37 миллиардов и 15 миллиардов рублей соответственно. А вот транспортный налог принес всего 2,5 миллиарда рублей, эти деньги полностью направлены в дорожный фонд области.

- Можно понять тех, кто говорит: «Налог есть - дорог нет». Но в Новосибирской области те средства, которые идут в дорожный фонд, не соответствуют масштабу: сельские дороги, городские магистрали... Пропорция «потребность - возможность» равна 1:50, - отвечает депутат на извечный вопрос многих новосибирцев.

Валентин Викторович объяснил, что такое федеральный проект «Локомотивы роста». В каждом субъекте страны его воспринимают по-своему, но в Новосибирской области он в первую очередь призван оказывать помощь фермерству и малому бизнесу. Помимо финансовой им также оказывается административная поддержка.

- Чиновничья среда довольно своеобразна, поэтому иногда приходится персонально разъяснять, что мы должны оказывать поддержку предпринимателю. Чиновники должны ходить за предпринимателем, а не он за ними, - уверен Валентин Сичкарев.

Нет никакой сложности в том, чтобы стать участником проекта. Достаточно обратиться с инициативой к своему депутату или прийти в приемную партии «Единая Россия». Но самый простой способ - записаться на прием к Валентину Сичкареву, который является координатором проекта в Новосибирской области.