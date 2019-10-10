Золотой «Инстаграм»: топ-5 мест для идеальных осенних селфи

Первая декада декабря подарила сибирякам потрясающие осенние краски, хорошую погоду и отсутствие осенней хандры. Судя по прогнозу, ближайшие выходные еще порадуют нас теплой погодой, это значит – время для прекрасных селфи еще есть. Мы предлагаем обзор самых ярких и шуршащих локаций для «себяшек».

Очень стильные снимки получаются на фоне деревьев и оперного.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Первое место, куда бы мы отправились с фотоаппаратом — парк возле Театра оперы и балета, символа Новосибирска.

Девушки уже вовсю устраивают фотосессии на фоне оперного театра.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Селфи — это, конечно, легко и быстро, но ради такой красоты можно организовать и полноценную фотосессию. Архитектура здания в сочетании с золотом деревьев дают атмосферную картинку.

Арфа удачно вписалась в осеннюю композицию.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Рядом с оперным театром стоит скульптура арфы — можно устроить фотосессию в костюме нимфы, играющей на инструменте.

На фоне фонтана и рыжих деревьев лучше фотографироваться во второй половине дня.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Идем дальше и попадаем в Центральный парк, где, несмотря на середину октября, работает новый фонтан. Можно и полюбоваться брызгами фонтана, и наделать красивых фотографий.

А кто-то фотографируется просто на фоне фонтана.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Городские парки засажены самыми разными деревьями, которые дарят чудесный фон в осеннюю пору.

Самые эффектные фотографии получаются с подбрасыванием листьев и у детей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Многие родители заводят своим детям инстаграм, поэтому им тоже нужны красивые фотографии.

Цветы в качестве антуража прекрасно смотрятся на фоне красных листочков.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Первомайском сквере фонтан уже не работает, зато здесь тоже хватает облаченных в желтые и красные наряды деревьев и уютных лужаек.

Первомайский сквер — маленький и уютный лесочек в самом сердце города.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сквер находятся рядом с метро «Площадь Ленина». Очень удобно - далекго ходить не надо.

Чудесная композиция из рябины и скульптуры.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Если пройти вглубь Первомайского сквера — можно увидеть интересные скульптуры, которые можно обыграть на снимках.

Прогулочная фотосессия по осеннему парку всей семьей — что может быть лучше?Фото: Алена МАРТЫНОВА

От Первомайского до Нарымского сквера — одна станция метро или 10 минут ходьбы. В Нарымском сквере больше выбора локаций для съемок. А еще там прикормленные белки, которые тоже любят позировать.

Спешите фотографироваться, пока деревья золотые!Фото: Алена МАРТЫНОВА

Самое удачное время для съемок — раннее утро или предзакатные часы. Тогда листочки играют осенними оттенками на солнце. В выходные обещают солнечную погоду — красивых вам фотоснимков на фоне золотой осени!