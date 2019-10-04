2019-10-04T08:27:51+03:00
Здоровье

Здесь каждый пациент главный

Новосибирский блогер с дочкой провел тест-драйв медцентра «Главный пациент»
Анна ПАШАГИНА
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На ресепшене вас встретит приветливый администратор.На ресепшене вас встретит приветливый администратор.

В клинике «Главный пациент» ребенок – самый важный человек

В Новосибирске год назад открылся новый центр эффективной медицины «Главный пациент». В клинике европейский уровень сервиса, а это значит, что к каждому пациенту здесь относятся, как к Главному. При этом цены остаются доступными для сибиряков. Особое внимание в клинике уделяется самым маленьким пациентам. В медицинском центре все делается для того, чтобы дети чувствовали себя в коридорах и кабинетах медучреждения спокойно. Слезам и негативным эмоциям – здесь не место.

Насколько успешно в «Главном пациенте» реализуют эту задачу - проверил новосибирский блогер Сева Мокин. Он вместе с дочкой Варварой пришел в медицинский центр.

Перед обследованием ребенка с родителем обязательно подписывают договор. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Перед обследованием ребенка с родителем обязательно подписывают договор.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Главный пациент» - многопрофильная клиника, здесь есть полноценные взрослое и детское отделения. Причем расположены они отдельно. Детское отделение – это полноценная поликлиника, с полным спектром необходимых узких специалистов. И каждый сотрудник относится к ребенку с чуткостью и заботой. На пороге Севу вместе с дочкой ожидает администратор, девушка объяснила правила посещения клиники

К каждому ребенку врачи находят индивидуальный подход. Фото: Алена МАРТЫНОВА

К каждому ребенку врачи находят индивидуальный подход.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В самом начале неприятная процедура для всех детей – сдача крови из вены. Варя с большими от страха глазами заходит в кабинет и садится на край кушетки. Врач быстро находит общий язык с девочкой и неприятная процедура, становится куда проще и безболезненнее.

В клинике есть собственная лаборатория.

В клинике есть собственная лаборатория.

Гарантия точности исследования — обязательная проверка результатов лаборантом. В клинике «Главный пациент» есть собственная лаборатория, в которой проводится двойной контроль анализов. Родителям не нужно ездить с ребенком в другие центры и ждать результаты по неделе. Большинство анализов можно будет забрать по готовности сразу же в клинике. Некоторые исследования будут готовы в течение часа

Врачи внимательно относятся к своим пациентам. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Врачи внимательно относятся к своим пациентам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, о крови. Бывает, что пациенту необходима капельница – не проблема! В «Главном Пациенте» есть дневной стационар. Отдельная двухместная палата, где можно и подлечиться, и отдохнуть после инвазивных процедур. Нужно сделать УЗИ? Не вопрос! В «Главном Пациенте» три кабинета ультразвуковой диагностики! Варе нужно пройти обследование брюшной полости. Перед началом исследования врач задала несколько уточняющих вопросов.

Варя не боится, да и папа рядом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Варя не боится, да и папа рядом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В медицинском центре в кабинете УЗИ стоит оборудование экспертного класса. Оно оснащено специальным комплектом датчиков для детей. Благодаря этому обследование детского организма становится максимально продуктивным.

Во время обследования врач и Варя мило беседовали. Девочка с интересом слушала, что видно врачу на экране. Папа все время был рядом – вообще здорово!

У клиники есть своя валюта для ребятишек - «обнимашки». Фото: Алена МАРТЫНОВА

У клиники есть своя валюта для ребятишек - «обнимашки».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Каждого маленького пациента в больнице поощряют за поход в клинику. Врачи после проведенного обследования выдают ребенку местную валюту - «обнимашки». Их можно получить за хорошее поведение, смелость. Если нужно немного подождать врача, скучать не придется. Хочешь – смотри мультики, а нет – так рисуй, играй и даже рисуй на стенах.

Обследование ЭКГ – тоже не страшно. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Обследование ЭКГ – тоже не страшно.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Следующий этап – ЭКГ. Здесь тоже быстро, всего 5-7 минут. И врач очень добрая, симпатичная, улыбчивая. Спрашивала о самочувствии и не холодно ли девочке. С таким врачом даже и расставаться не хочется! Результаты ЭКГ готовы почти сразу. Осталось отнести их педиатру и получить заключение.

Корона – приятный бонус для каждого пациента. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Корона – приятный бонус для каждого пациента.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда «экскурсия» по врачебным кабинетам закончилась, на ресепшене Варю ждал сюрприз – корона. Ее выдают каждому маленькому посетителю клиники «Главный пациент», как знак того, что они здесь важны. Тактика действенная – обычно дети не боятся возвращаться в клинику, легче переносят приемы врачей и неприятные процедуры.

Полезный кислородный коктейль – комплимент от заведения, ведь последняя «фраза» запоминается лучше всего. Из «Главного Пациента» по закону гостеприимства никто не уходит с пустыми руками: «обнимашки» Варя меняет на понравившийся памятный сувенир.

Подарок от клиники может получить любой ребенок, все зависит только от количества собранных «обнимашек». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Подарок от клиники может получить любой ребенок, все зависит только от количества собранных «обнимашек».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пока дочь выбирала подарки и примеряла корону, Сева понес результаты обследования главному врачу клиники Светлане Геннадьевне Созиной. Опытный терапевт, врач функциональной диагностики Светлана Геннадьевна внимательно изучила результаты и не нашла никаких проблем со здоровьем у девочки. Когда ребёнок здоров – то и родителю спокойно.

- Мы с дочерью не так часто ходим по клиникам, и иногда приходится сидеть в очередях в муниципальных отделениях, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Сева Мокин. – В отношении к пациенту, конечно, чувствуется разница, мы встречались и с долгим ожиданием, и неизвестностью – куда и когда тебя отправят за дополнительными обследованиями. Если я могу где-то потерпеть, то ребенок вряд ли. Здесь подход такой - пациент главный, вне зависимости от возраста.

Светлана Геннадьевна изучает результаты обследования. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Светлана Геннадьевна изучает результаты обследования.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Наша клиника отличается от других подходам к пациентам. Мы стараемся оказывать качественные врачебные услуги, мне не стыдно за своих врачей. Наши специалисты профессионалы своего дела, они всегда стремятся помочь, и нацелены на результат, - говорит главный врач, терапевт клиники «Главный пациент» Светлана Геннадьевна Созина.

Несмотря на радушную встречу и индивидуальный подход к каждому ребенку, специалисты центра нацелены на то, чтобы малыши приходили к ним на приемы не только, когда заболели, но и для проведения профилактических осмотров, справок о состоянии здоровья для садика, школы или спортивной секции.

Будьте здоровы!

Искренне ваш «Главный пациент»

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Центр эффективной медицины «Главный Пациент»

Наш адрес:

Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 217/1

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Наши контакты:

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+7 (383) 219 02 02 (детское отделение)

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