2019-10-02T11:00:52+03:00
Общество

Компания NL International открыта к новому

26 сентября в штаб-квартире компании NL International в Новосибирске состоялась первая открытая презентация и дегустация нового продукта - Energy Diet Смузи
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Мероприятие прошло с участием новосибирских блогеров и журналистов. В истории NL, известной международной сетевой компании, это знаковое событие. Еще ни разу на презентацию продукта не приглашали представителей СМИ. Это означает, что компания NL готова выйти на новый уровень общения с прессой и стать более открытой.

По слова Марии Васильченко, руководителя Event-управления NL International, компания NL уже 18 лет работает на рынке правильного питания:

- Мы постоянно разрабатываем новые фишки в питании, ведем поиск нового. Мы создали новый продукт - на рынке нет ничего похожего - и решили рассказать о нем и показать общественности. Производство вели здесь, на своем собственном заводе, но из французского сырья. Нам было важно не просто рассказать о продукте из первых уст, но и дать попробовать и лично показать, как он выглядит. Мы будем чаще устраивать похожие события и показывать NL изнутри.

- Смузи - это продукт совершенно нового уровня, принципиально новый. Во-первых, у нашего продукта натуральный состав. Во-вторых, это не просто сок. Когда вы употребляете смузи, вы употребляете овощи, фрукты, ягоды в том самом неизменном виде, в котором они должны попадать в организм. Порой, когда мы отжимаем сок, жмых выбрасываем. Но ведь все самое ценное в овощах и фруктах именно в этом жмыхе. Наш смузи - это не только выжатый сок, но еще и жмых, - утверждает Алевтина Зубахина, руководитель управления ассортиментом NL.

Ассортимент смузи представлен тремя продуктами: «Киви-сельдерей» (смузи-детокс), «Арбуз-клубника» (смузи-силуэт) и «Тыква-облепиха» (красота и энергия).

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