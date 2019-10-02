И горки, и качели, и карусели

В празднике принял участие депутат Совета депутатов города Новосибирска Сергей Валентинович Бондаренко.

- Эта детская площадка создана в рамках программы «Территория детства». Сейчас в Центральном районе у нас четыре такие площадки, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Сергей Бондаренко.

По словам Сергея Валентиновича, строительство новой площадки обошлось в 600 - 700 тысяч рублей. Значительная часть денег была использована на резиновое покрытие - это дорогое удовольствие, но на безопасности, считает депутат, экономить нельзя.

Сергей Бондаренко отметил, что программа «Территория детства» - уникальный проект: программа реализуется только в Новосибирске. Стоит отметить, что инициатива по возведению и реконструкции детских городков шла именно от депутатов Совета депутатов города Новосибирска. Идея «В каждый двор по новой площадке» родилась на одном из совещаний народных избранников с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

- Мы могли построить одну площадку за 2 миллиона рублей, но было принято решение разделить сумму. Таким образом, на территории Центрального района появятся несколько площадок, - пояснил Сергей Бондаренко.

Во дворе дома №45 по улице Крылова открыли новую детскую площадку. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.

Буквально за два месяца во дворе дома на улице Крылова появился островок детства. Теперь здесь установлены: горка, карусели, качели и лавочки.

- Мы давно ждали площадку. Ее построили быстро и, главное, качественно, - поделилась с корреспондентом КП-Новосибирск председатель ТОС «Центральный» Татьяна Шолохова. - Эта площадка - в самый раз для маленьких ребятишек. Также есть скамейки для мам, чтобы они могли сидеть и наблюдать за своими детьми.

Жители района отмечают, что теперь дети сбегаются сюда играть и из соседних дворов. Красивому, современному и удобному детскому городку радуются и взрослые.

Игровые элементы для площадки выбирали сами жители. Все пожелания были учтены.

По словам депутата, не все подрядчики относятся добросовестно к ответственной работе. Но эта площадка сделана безукоризненно.

Качество выполняемой работа зависит не только от представителей власти, но и от неравнодушных, думающих людей, у которых развито эстетическое восприятие территории.

А глядя на эту площадку, не остается никаких сомнений, что в сердцах жителей дома Крылова № 45 живет чувство прекрасного.