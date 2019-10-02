Дело сохранения Богдашки будет жить

НОВОЕ ЛИЦО

25 сентября состоялась 37-я сессия Совета депутатов города Новосибирска. Торжественно был открыт пятый рабочий год - последний срок для депутатов шестого созыва.

- В течение года мы будем подводить итоги пятилетней работы, и закончится этот сезон выборами в сентябре 2020 года, - огласил план работы председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

В самом начале заседания Совету депутатов города Новосибирска представили нового коллегу Павла Чернышева. Он пришел на смену безвременно ушедшему в феврале 2019 года Дмитрию Прибаловцу. Павел Чернышев - член партии «Единая Россия». За него проголосовало больше всего избирателей - 1757, что составило 28,42% от участвовавших в голосовании.

Дмитрий Асанцев.

На сессии мэр Новосибирска Анатолий Локоть и председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев вручили Павлу Андреевичу удостоверение и знак отличия.

- Я продолжу работу по сохранению архитектурного образа улицы Б. Хмельницкого, - высказал свои намерения Павел Чернышев. - Эта улица Новосибирска уникальная. Это исторический центр, который нужно поддерживать, и дело Дмитрия Валерьевича Прибаловца обязательно нужно продолжать.

Павел Андреевич подчеркнул, что у него уже есть конкретные предложения: например, защитный регламент для того, чтобы улица Б. Хмельницкого могла развиваться дальше.

- Есть еще ряд проблем, которыми стоило бы заняться. Например, транспортная доступность, ведь округ включает в себя не только улицы Б. Хмельницкого, А. Невского и Народную, но и еще часть 4-го микрорайона, так называемого Юбилейного жилмассива, - отметил Павел Чернышев. - Я постараюсь за год своих полномочий решить эту актуальную проблему.

Павел Чернышев.

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА И ЭЛЕКТРОННЫЙ СБОРНИК ДОКУМЕНТОВ

На заседании была затронута еще одна немаловажная тема - изменение Устава города Новосибирска.

Депутаты Совета депутатов города Новосибирска проголосовали за назначение публичных слушаний по изменению Устава города Новосибирска. Депутатам предлагают изменить избирательную систему Совета депутатов со смешанной на мажоритарную относительного большинства. Если сейчас 40 депутатов избираются по одномандатным округам, а 10 - по партийным спискам, то в случае одобрения на публичных слушаниях и принятия соответствующего решения Советом депутатов все 50 депутатов должны будут избираться по округам. Также проект решения содержит описание процедуры отзыва депутата.

Публичные слушания проекта изменений в главный закон города Новосибирска были назначены на 11.00 15 октября 2019 года в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска.

Еще одним из обсуждаемых вопросов было создание удобного интернет-портала, с помощью которого граждан можно будет своевременно оповещать обо всех принятых нормативно-правовых актах и изменениях в местном законодательстве. Сибирякам станет легче находить в интернете решения Совета депутатов города Новосибирска и другие муниципальные акты.