2019-10-01T18:21:33+03:00
Происшествия

Опасная красота: сибирячка может лишиться зрения после наращивания ресниц

Глаз покраснел и опух, мастер своей вины не признает и пеняет на клиентку: мол, она много шевелилась во время сеанса
Анна ПАШАГИНА
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Краснота не сходит несколько дней. Фото: личный архив.Краснота не сходит несколько дней. Фото: личный архив.
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Анна Казанцева получила ожог глаза первой степени во время популярной процедуры - наращивание ресниц. Хотела решить все мирным путем и получить моральную компенсацию, но вместо этого девушка услышала от мастера Юлии только оскорбления и обвинения типа «сама виновата». Корреспондент КП-Новосибирск выяснял, как эстетическая процедура чуть не стоила сибирячке зрения.

Из-за ожога Анне нужно ходить неделю с повязкой. Фото: личный архив.

Из-за ожога Анне нужно ходить неделю с повязкой. Фото: личный архив.

«БОЛТАЙТЕ МЕНЬШЕ»

Анна Казанцева следит за модными трендами. Ногти, брови, ресницы - стандартный набор для девушки.

- Салон находится рядом с моим домом. Пользовалась там услугами несколько раз, претензий не было, но и в восторге тоже не оставалась от качества работы, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Анна.

19 сентября мастер Юлия написала девушке об акции в салоне на наращивание ресниц. Анна недолго думая записалась.

- 27 сентября пришла на наращивание. Юлия сняла мне остатки искусственных ресниц и начала процедуру. Все было нормально, мы общались. Она задавала вопросы, я отвечала на них. Ничего особенного не происходило. Разговоры о семье, быте, последние сплетни района, - вспоминает тот день сибирячка.

Мастер сказала, что Анна сама виновата в случившемся. Фото: личный архив.

Мастер сказала, что Анна сама виновата в случившемся. Фото: личный архив.

После часа процедуры Анна почувствовала, что правый глаз печет. Сразу же сказала об этом мастеру, чтобы избежать неприятных последствий. Юля сделала замечание, что нужно лежать молча, а не болтать. Девушка покорно замолчала, но неприятные ощущения в глазу не прошли.

- Спустя пару минут у мастера Юлии зазвонил телефон. Потом еще и еще. Она отвлекалась и раза три общалась по телефону. В итоге ушла получать посылку. У меня начал сильно болеть глаз. Когда Юлия вернулась, я ей сказала об этом, - продолжает Анна.

Юлия заверила клиентку, что нужно просто немного потерпеть, и все само пройдет.

- Из правого глаза постоянно текли слезы. Юлия мне просто вытирала их и продолжала мило беседовать со мной, - говорит Анна. - Когда закончили наращивать ресницы, Юлия увидела, что глаза Ани сильно раздражены и закапала в них какие-то китайские капли. Я рассчиталась и спокойно ушла домой.

«НАМ ПО БАРАБАНУ»

Следующим утром девушка не могла открыть правый глаз. Он гноился и болел. Перепугавшись, Анна сразу же поехала в больницу.

- Офтальмолог спросил у меня, как все произошло. Я ответила, что наращивала ресницы, и у врачей вопросов больше не возникло, - объясняет Анна.

Врачи поставили диагноз «химический ожог глаза I степени». У Анны начались проблемы со здоровьем. В правом глазу все расплывается, из-за травмы поднимается внутричерепное давление и постоянно болит голова.

- Мне выписали лечение - очень надеюсь, что оно поможет, - говорит Анна. - Хочу пройти дополнительное обследование. Врачи напугали последствиями вплоть до потери зрения.

Анна решила, что напишет Юлии о случившемся, но вместо того, чтобы извиниться, мастер сказала: «Вы сами виноваты, нужно было меньше говорить во время процедуры» - и заблокировала девушку во всех социальных сетях.

Теперь Юлия предлагает деньги, чтобы сибирячка удалила отзыв.

Теперь Юлия предлагает деньги, чтобы сибирячка удалила отзыв.

- Мне ничего не оставалось делать, как написать отзыв о салоне на «Флампе», но там меня облили грязью с ног до головы, - удивляется Анна.

Ответ от официальной организации звучит, как минимум, странно: «Мне по барабану, к кому и куда ты собираешься обращаться. В суд - так в суд, нет проблем. Только выиграешь ли? Люди судятся с пластическими хирургами и ничего не получают, а тут какой-то глаз».

Мастер Юлия начала угрожать Анне, что начнет писать плохие отзывы о компании ее мужа.

- Потом Юлия и вовсе предложила мне перевести деньги взамен на то, что я удалю свой комментарий! - возмущена сибирячка.

Анна написала заявление в полицию, хочет наказать недобросовестного мастера. Возможно, дело дойдет до суда, и Анне удастся получить моральную компенсацию.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Ничего не знаем

Корреспондент КП-Новосибирск позвонила в салон, где работает Юлия. Там оперативно дать комментарий не смогли. Работники сослались на то, что женщины нет на рабочем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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